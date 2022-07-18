陸生碩博士班放榜 招生率3成1創新低缺額破千

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（中央社記者許秩維台北18日電）111學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單今天公告，碩博士班共核定1500個名額，僅錄取465名，招生達成率31%創新低，缺額1035個。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會發布新聞稿指出，111學年度陸生來台就讀博士班核定372個名額，246人次報名，29校錄取155名，缺額217個；陸生來台就讀碩士班核定1128個名額，593人次報名，39校錄取310名，缺額818個，總招生達成率31%。

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根據陸生聯招會資料，今年在台就讀學士班（含2年制學士班）的中國大陸應屆畢業生約881人，其中327人（約3成7）報名碩士班；碩士應屆畢業生約1200人，157人報名博士班（約1成3）。

陸生聯招會表示，今年仍僅限在台陸生報名，因此陸生生源受限，錄取陸生就讀碩博班人數最多的前3名學校為台灣大學（78人）、清華大學（64人）、陽明交通大學（40人）；陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類最多。（編輯：管中維）1110718