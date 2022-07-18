布局疫後旅遊 台灣虎航冬季班表機票第2波20日開賣

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（中央社記者余曉涵台北18日電）隨著各國陸續解封，台灣虎航今天宣布20日開賣第2波冬季班表航班機票，包括桃園-旭川、桃園-函館等7條航線，要提前布局疫後旅遊商機。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，繼5月25日開賣第1波2022年冬季航班，引起官網搶票盛況後，將在20日開賣第2波冬季班表航班機票，航線包括桃園-旭川、桃園-函館、桃園-仙台、桃園-茨城、桃園-名古屋、桃園-濟州島、高雄-名古屋共7條航線。

台灣虎航說明，這次推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，搭乘期間為今年10月30日至明年3月25日，請要購票的旅客要備妥6個月以上的護照資料及信用卡，至台灣虎航官網購票。

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台灣虎航指出，因應無紙化登機證已成趨勢，也推出預辦登機2.0，只要透過電腦或手機等電子設備，登入台灣虎航官網指定頁面並輸入旅客相關資料，即可線上辦理報到與登機，在行動裝置中取得專屬電子登機證後，若是沒有託運行李，在航班起飛前30分鐘抵達候機室準備登機即可。

除此之外，台灣虎航表示，也推出全新機加酒tigertrip服務，旅客未來在購買機票時，可以一站式購買機票及飯店，tigerclub會員還可累積機票回饋金，更將不定時推出飯店驚喜優惠。（編輯：陳仁華）1110718