指揮中心：輝瑞嬰幼兒疫苗已到簽約最後階段

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北27日電）接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心今天說，目前收到莫德納次世代疫苗部分資料，完整才能審查EUA，至於審查中的輝瑞嬰幼兒疫苗已到簽約最後階段。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，首批莫德納嬰幼兒疫苗自21日起於各縣市陸續開打，供6個月至5歲孩童接種。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天5歲以下接種疫苗共5117人次，累計5萬9231人次，占該年齡層7.4%。

嬰幼兒疫苗覆蓋率攸關邊境鬆綁。指揮中心指揮官王必勝對於設定目標表示，很難界定，但既然評估利大於弊，且預期可能會又有一波流行，為保護幼兒，呼籲大家踴躍接種，也會嚴密監測是否有相關副作用，隨時報告。

媒體詢及，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎上午接受網路電台訪問時說，台灣最快8月通過莫德納次世代疫苗的緊急使用授權（EUA）。

王必勝回應指出，因食藥署積極接洽，希望試驗做到哪、資料就提供到哪，已收到部分臨床資料，未來還是要等到資料完整才能審核，是否8月審核通過或何時到貨，「不是操之在我們，會嚴密追蹤」。

審查EUA中的輝瑞嬰幼兒疫苗採購進度同樣受關注，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，可以說幾乎已到簽約最後階段，希望盡快完成程序、盡快到貨。

周志浩另補充，莫德納疫苗今年共簽約2000萬劑，目前約1000萬劑抵台，另有1000萬劑彈性空間，如有次世代疫苗可酌量進貨，也要了解適用對象是那些族群，都還須更多資料。

COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.8%、第2劑85.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.2%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.7%），第2次追加劑接種率6.5%。（編輯：陳政偉）1110727