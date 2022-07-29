教師資格考試5504人過關 通過率6成

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（中央社記者陳至中台北29日電）111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今天公布成績，5504人過關，通過率62.03%，和往年差異不大。依現行「先考試後實習」制度，通過後可展開半年的教育實習。

教育部發出新聞稿，教師資格考試於上午10時公告成績，應考人可自行上網列印成績通知單。

根據教育部統計，這次考試到考8873人，成績符合通過條件共5504人，通過率為62.03%。教師資格考試如同考駕照一樣，成績達一定標準即可通過，因此往年通過率會有波動，但大抵在6成左右。

教師資格考試從110年度起新增綜合題型，透過貼近教學現場的命題情境，評量考生是否能對應學習經驗，進行跨科目、跨領域知識的整合，考生須針對問題情境提出自己的論述及見解。

師資培育法於民國107年修法後，適用新制「先考試後實習」的師資生，通過考試後要展開半年的教育實習，成績及格才能拿到教師證書；少數適用舊制「先實習後考試」的師資生，通過後即可申請教師證書。

在台灣想當老師，教師證書只是入場券，之後還需參加教師甄試（教甄），才能取得正式教職。（編輯：管中維）1110729