池上秋收稻穗藝術節10月底登場 邀周華健周蕙演出

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）「2022池上秋收稻穗藝術節」將於10月29、30日在池上鄉天堂路稻田舉辦，主辦單位邀請周華健、周蕙、Matzka表演，立委劉櫂豪協助向農委會爭取新台幣380萬元經費補助。

主辦單位「臺東縣池上鄉文化藝術協會」日前在臉書粉絲專頁貼文，今年活動時間10月29、30日2天的下午2時30分至下午4時，在台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區演出，今年邀請知名歌手周華健、周蕙、Matzka 代表3種風格、3種聲音，繚繞在縱谷裡。

立法委員劉櫂豪協助向農委會爭取新台幣380萬元經費補助這次活動。劉櫂豪今天接受中央社記者訪問表示，池上秋收稻穗藝術節已成為台東池上秋收時最具代表性的重要活動，從2009年開始辦理，至今將邁入第14年，在黃金稻穗中，一起激盪出音樂藝術的火花。

他說，池上秋收稻穗藝術節每年都邀請知名歌手或藝術表演者來傳唱敬天謝地的信念以及農村、土地的美好。2009年邀請鋼琴王子陳冠宇獨奏點亮池上，另有優人神鼓演出「時間之外」、張惠妹為故鄉吟唱的「土地之歌」，雲門舞集3次演出「稻禾」、「松煙」、「十三聲」等。

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劉櫂豪指出，2020年總統蔡英文總統、2021年副總統賴清德來到池上秋收稻穗藝術節，欣賞農田作為舞台，藝術作為橋樑，連繫人與自然，探討地域文化的傳承與發展，重振現代化過程中的傳統農業地區。秋收稻穗藝術節希望透過藝術與土地的力量、當地人民智慧及社區資源，共同振興當地農村的面貌與美學。

劉櫂豪表示，在民間基金會以及在地公協會、鄉公所、農會跟地方人士配合下，透過深耕的土地與音樂藝術結合，將台灣送上世界的舞台。歡迎大家一起到池上的黃金稻穗中，共同歡慶豐收。（編輯：郭諭儒）1110730