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匯款80元手續費收據 印尼移工發票中200萬元

2022/8/1 16:10
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（中央社記者閻文韜、張雄風台北1日電）一名來自印尼的移工Y日前中統一發票新台幣200萬特獎，而中獎發票其實是匯薪水回家的80元手續費收據；她表示將會在家鄉買塊地，讓家人能種些農作物。

來自印尼的27歲移工Y對中今年3至4月統一發票200萬元特獎，她告訴中央社記者，這是她第一次贏得大獎，直到她到了銀行才確信這一切都是真的。

Y表示，她來台工作約3年，發票是將工作薪資寄回家時的80元手續費收據；丈夫則在家鄉照顧一個6歲的兒子，現在計畫用這筆錢在家鄉買塊土地、家人可以種些農作物。

開出發票的同合順企業（Indosuara）經理鄭國祥告訴中央社記者，由於Y在5月換工作，直到近日才更新居留證，因此日前才去領獎；移工在台若有匯款的問題，應該找會核發收據的公司，才能確保合法、也更安全。

Y也希望告訴身邊所有的朋友，領取發票是很重要的事。

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Y提到，最初來台是到宜蘭當家庭看護工，今年5月則轉換到桃園擔任為薪水較為優渥的廠工；至於轉換的理由，她認為，家庭看護並不受勞基法保護，薪水也未達基本工資；此外，有時候為了被照顧者，晚上也沒辦法好好休息。

不過，現在Y成功由家庭看護工轉換為廠工，甚至還贏得大獎，她也鼓勵所有移工努力工作，保持樂觀、不要放棄，「總有一天好運會降臨」。（編輯：陳清芳）1110801

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