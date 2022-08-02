長新冠後遺症最新情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北2日電）今年以來，本土累計逾453萬人確診COVID-19，康復後是否持續出現長新冠後遺症備受矚目。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午將開記者會，分析歸納長新冠狀況及最新疫情走向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，昨天新增1萬6352例本土個案，創下93天以來新低，病例數持續緩慢下降，已達疫情平穩階段；確診個案新增中重症39例（中症8例、重症31例），中重症數是5月3日以來最低，其中36人死亡。

昨天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土病例，均為北部30多歲個案，男女各一，研判感染源應來自社區；本土Omicron亞型變異株累計檢出13例，皆為BA.5，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

另外，南部船廠日前有員工感染BA.5且造成家庭群聚，經匡列職場接觸者採檢 ，最後2名染疫員工基因定序結果出爐，其中1人因病毒量過低無法定序，另一人檢出BA.2病毒株，顯示BA.5疫情並未外擴，南部船廠疫情告一段落。

值得注意的是，國際疫情漸升溫，昨天新增1例BA.2.75境外移入病例，個案是泰國入境的40多歲男性，曾接種2劑疫苗，7月20日入境時採檢為陰性，進入防疫旅館檢疫，23日起出現頭痛症狀，快篩及PCR均為陽性，為邊境攔截到的第2例BA.2.75個案。

為強化嬰幼兒保護力，衛福部食藥署昨天上午宣布，7月29日專家會議通過輝瑞嬰幼兒疫苗緊急使用授權（EUA），將可用於6個月至4歲嬰幼兒，每人須接種3劑。

指揮中心也宣布輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，預計採購190萬劑，將盡快安排衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議並聯繫廠商進貨。

據統計，今年1月以來全台有超過453萬人曾確診COVID-19，染疫康復後是否留下長新冠後遺症也備受矚目，指揮中心今天下午將報告國內長新冠最新數據，也會視需求增加門診量。（編輯：陳政偉）1110802