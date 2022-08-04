5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發展，花東易有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，隨著大低壓帶逐漸脫離，今晚至明晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨，明天至7日各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢。

林定宜提到，明天也針對大台北、南高屏、宜花東等地區發布高溫黃燈，預估高溫達攝氏36度以上。

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林定宜表示，8日至11日主要為太平洋高壓影響，但南海至菲律賓為一個大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發展，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，目前各國模式模擬熱帶擾動發展的位置、強度及路徑仍有分歧，是否會增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風仍有不確定性；但不論有無發展，下週起台灣南方海域水氣偏多，會傳入花東地區帶來降雨。（編輯：管中維）1110804