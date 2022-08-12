薪水逾4萬元供宿舍 台東偏鄉學校9招仍找不到老師

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）今年全國普遍代理、代課老師難招聘，台東桃源國中第9次公告招聘理化老師仍無人報名；擁有無敵美景的三仙國小同樣找不到幼兒園老師。台東縣教育處表示，會在開學前補齊。

進入台東縣政府教育處網站公告招聘代理、代課老師網頁，截至今天，尚有20餘所學校貼出招聘代理、代課老師公告；教育部的「全國高級中等以下學校教師選聘網」出現同樣狀況，幾乎所有縣市都在招聘老師。

台東縣桃源國中今天第9次公告聘請1名理化教師，聘期自111年8月27日（實際到職日）起至112年7月1日止。但截至今天上午11時報名截止時間仍沒人報名。

桃源國中總務處人員今天接受中央社記者電話訪問表示，不知道為何招不到理化老師，只好繼續進行第10招，報名截止日期8月15日。

他說，學校有提供宿舍，且是慈濟蓋的新宿舍，只要是本科系擁有教師證，起薪新台幣4萬5000元起，非本科系擁有教師證也有4萬元，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，學校熱忱歡迎。

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另外，成功鎮三仙國小附設幼兒園111學年度代理教師今天進入第3招，中午12時報名截止，同樣沒人報名，將於16日進入第4招，校長黃國將表示，三仙國小鄰近第一道曙光的三仙台，擁有無敵美景和海景宿舍，成功鎮上生活機能佳，月薪4萬5000元，期待有心加入偏鄉教育的加入。

台東縣政府教育處學務管理科長林鈺珊表示，教育部也有注意到今年的狀況，不過因為學校都集中在7、8月期間招聘代理、代課老師，所以感覺很多學校在招聘，應該在開學前都會補齊。（編輯：黃世雅）1110812