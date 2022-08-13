14日天氣晴朗炎熱高溫上看38度 午後西半部注意局部雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局表示，14日高溫落在攝氏33度到35度左右，大台北地區、花東等會有局部36度，甚至38度高溫機率。圖為小朋友在台北市大佳河濱公園戲水消暑。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）中央氣象局今天表示，14日天氣跟今天類似，但下雨會稍微多一點，尤其午後西半部地區，尤其山區要留意局部雷陣雨，各地山區也有短延時強降雨。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天的天氣跟今天類似，不過下雨會多一些，主要是午後西半部地區尤其山區有局部雷陣雨，各地山區也有短延時強降雨，中南部也有局部大雨的機率。

溫度方面，林定宜說，明天天氣仍然是高溫炎熱，高溫落在攝氏33度到35度左右，大台北地區、花東等會有局部36度，甚至38度高溫機率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣象局也持續發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、新北市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

另外，林定宜提醒，15日前是年度大潮，沿海低漥地區要留意海水倒灌，慎防淹水。（編輯：卞金峰）1110813

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）