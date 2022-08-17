雪霸處開辦原住民學生獎助學金 9月受理申請

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雪霸國家公園管理處17日表示，111年首度開辦原住民學生獎助學金，只要設籍園區及周邊行政區、國小5年級至研究所學生皆可申請。（雪霸處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）雪霸國家公園管理處今天表示，111年首度開辦原住民學生獎助學金，只要設籍園區周邊行政區、國小5年級至研究所學生皆可申請，申請期限自9月1日至30日截止。

雪霸處發布新聞稿指出，獎助學金發放對象，從國小5年級到大學、研究所皆可提出申請，前一學年度學業及操性成績符合標準、當年度錄取大專，或具有特殊才藝學生，只要設籍在雪霸國家公園轄區及周邊行政區（苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區）2年以上，都可申請；低收入戶弱勢學生，則不受設籍2年的限制。

有關申請學生的學業、操行成績標準，雪霸處表示，國小學生學年總平均需80分以上；國中達70分以上；高中（職）及大專院校以上達65分以。至於申請特殊才藝獎助學金者，除學業及操行成績達標外，個人單項才藝還需獲縣（市）級以上政府機關、團體主辦競賽前3名獎項。

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雪霸處表示，符合資格學生可上雪霸處官網下載報名表並檢附相關文件，如經審核通過，國小學生每人獲頒獎學金新台幣1000元，國中2000元，高中3000元至5000元，大專及研究所6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為1萬元整。

雪霸處說，獎助學金的設立，除鼓勵設籍雪霸園區周邊原住民學生敦品勵學，也期望受惠學生在完成學業後，能透過自身專長與專業協助國家公園生態保育與環境教育推動工作。（編輯：方沛清）1110817