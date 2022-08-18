暖化威脅 台灣南部珊瑚白化風險將進入2級警戒

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）海保署今天表示，根據美國NOAA珊瑚礁觀測資料顯示，台灣南部海域接下來1至8週進入2級警戒，北部海域進入1級警戒，若再無颱風降雨為海洋降溫，恐發生嚴重且廣泛珊瑚白化。

海保署今天發布新聞稿指出，全球氣候暖化造成的海洋熱浪是全球珊瑚所面臨最急迫的威脅，亦是導致造礁珊瑚大量減少及白化的主因。9日美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）珊瑚礁觀測（Coral Reef Watch）資料顯示，台灣南部海域接下來的1至8週進入2級警戒，北部海域進入1級警戒，若再無颱風降雨為海洋降溫，恐會發生嚴重且廣泛的珊瑚白化。

海保署指出，今年度持續與國立海洋生物博物館合作，針對台灣本島及離島等共計30個地點進行珊瑚監測調查，目前已完成北部、東北部、東部、南部、綠島及蘭嶼等20處。

大部分地點僅有零星珊瑚出現白化，主要出現於約2公尺以淺的海域，因溫度較高、光線較強，且人為活動的干擾較多；但東部基翬水深3公尺內，有較多珊瑚呈現輕度白化，有列孔珊瑚等熱敏感種類，呈現中度白化，而南部後壁湖和出水口也有珊瑚群體白化。

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海保署表示，保育需要各方團隊參與及合作，正草擬珊瑚保育計畫，結合中央及地方政府、學術單位與民間力量，從保育策略的擬定、持續監測、保育復育到教育推廣，實踐海洋保育行動。

除與海生館、台大等單位合作珊瑚監測；持續與水試所合作進行珊瑚移植；也補助新北市政府執行「卯澳灣珊瑚移植計畫」；並持續透過「海洋保育在地守護計畫」，鼓勵民間團體參與珊瑚監測，今年起也擴大「珊瑚保育在地參與推動計畫」，與6個澎湖在地團體與潛水業者共同執行珊瑚公民科學調查、復育與教育推廣。（編輯：黃世雅）1110818