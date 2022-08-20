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穩住文旦價格 陳吉仲：加工收購將無上限

2022/8/20 12:55（8/20 14:21 更新）
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為推廣台灣文旦，農委會農糧署輔導台灣文旦主要產地農會組成台灣文旦大聯盟，20日在台北花博農民市集舉辦促銷活動，農委會主委陳吉仲（右3）、農糧署長胡忠一（左4）出席，呼籲民眾購買文旦，力挺農民。中央社記者吳欣紜攝 111年8月20日
為推廣台灣文旦，農委會農糧署輔導台灣文旦主要產地農會組成台灣文旦大聯盟，20日在台北花博農民市集舉辦促銷活動，農委會主委陳吉仲（右3）、農糧署長胡忠一（左4）出席，呼籲民眾購買文旦，力挺農民。中央社記者吳欣紜攝 111年8月20日
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）今年因節氣白露與中秋節距離太近，使得文旦採收期與消費者採購高峰期距離時間較短，影響文旦產銷，農委會主委陳吉仲今天說，為穩住文旦價格、照顧農民，加工收購將無上限。

為了推廣台灣文旦，農委會農糧署輔導台灣文旦主要產地農會組成台灣文旦大聯盟，今天在台北花博農民市集舉辦促銷活動，陳吉仲特別出席呼籲大眾購買文旦。

陳吉仲致詞時表示，文旦一年一收，但今年正逢節氣白露與中秋距離太近，使得文旦採收期與消費者採購高峰期距離時間較短，影響文旦產銷。

陳吉仲說，農委會的責任就是要把文旦的產地價格維持在過去4年的水準，今年文旦外銷雖然沒辦法到中國市場，但今年產量也不到7萬公噸，因此可以支應內銷，目前外銷文旦已超過300公噸，將持續朝3000公噸目標邁進。

陳吉仲接受媒體聯訪時也出，農委會原定加工收購2500公噸，將改為無上限，希望維持文旦產地價格穩定，保障農民收益。（編輯：陳政偉）1110820

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