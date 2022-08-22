颱風馬鞍蝎虎接力生成 南部東半部防雨

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天下午發布今年第9、10號颱風生成訊息，第9號颱風馬鞍預測朝西北移動，明晚至24日最接近台灣，南部、東半部防雨；第10號颱風蝎虎位於日本東南方海面，對台無直接影響。

中央氣象局今天下午發布颱風生成訊息，原位於菲律賓東方近海的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第9號馬鞍，（國際命名：MA-ON），預測朝西北移動。

另外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第10號蝎虎，（國際命名：TOKAGE），預測朝北移動，對台灣無直接影響。

氣象局預報員林定宜表示，預計明晚至24日是距離台灣最近的時候，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

接著馬鞍往廣東方向移動，林定宜提到，25日台灣環境風場轉西南風，水氣仍多，中南部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110822