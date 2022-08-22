23日16縣市高溫燈號 颱風馬鞍接近東南部防大雨

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局發布明天16縣市高溫資訊，其中大台北、花東仍可能有攝氏37度以上；明晚起至24日是輕颱馬鞍最接近台灣的時間，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉富源41.4度，逼近昨天同一地區的今年最高溫41.6度；次高溫為台東縣太麻里鄉39.1度。高溫前10名多位於花東、大台北及桃園等地區；北部以台北市士林區38.3度最高。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天白天各地大多為多雲到晴，各地高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東可能有局部37度以上高溫發生；本島除基隆市、新竹市、嘉義縣外，其他地區高溫可能達36度以上。

林定宜表示，目前觀察最熱的時間點已經過去，但明天各地仍須留意36度以上高溫；明天上半天東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

林定宜表示，輕颱馬鞍暴風圈自明晚起至24日最接近台灣南方海域，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生；南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，預估馬鞍會朝港澳、廣東方向前進，25日之後馬鞍將登入廣東，台灣環境風場改為西南風，水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，受到輕颱馬鞍接近影響，24至26日基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門注意有長浪發生。

林定宜表示，預計26至29日高壓增強，各地轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨；其中28日可能會有微弱鋒面影響台灣北部，目前資料顯示水氣不盛，是否會有降雨須再觀察。（編輯：管中維）1110822