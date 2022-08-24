因應BA.5疫情高峰 長照機構延長定期篩檢至9月底

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中央流行疫情指揮中心宣布，住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至9月30日止，頻率維持為服務對象每週2次。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北24日電）Omicron BA.5變異株將帶來國內下一波疫情高峰，中央流行疫情指揮中心今天宣布，住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至9月30日止，頻率維持為服務對象每週2次。

指揮中心指揮官王必勝今天下午於疫情記者會中表示，今天新增本土個案明顯增加，與上週同期相比，增加3728例，增幅多達15.1%，不僅意味著本週疫情趨勢確定會比上週增加，也是疫情即將進入高峰的警示。

王必勝宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩措施，延長至今年9月30日止。篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩），工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

王必勝說，BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，9月份疫情恐有升溫跡象，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應持續警惕避免發生機構群聚感染風險，公費快篩延長實施至9月30日。

發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構及托嬰中心等社區型照顧機構。

王必勝提醒，公費快篩試劑7月底陸續寄出。公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險，將繼續現行住宿式長照機構篩檢跟給藥。

即使Omicron變異病毒99.5%確診者為輕症、無症狀，但仍然需要保護脆弱族群，如高齡、兒童等，都是重症、死亡高風險族群。王必勝強調，將加強65歲以上民眾，有症狀就快點篩，符合給藥資格，快點用藥，降低重症、死亡比例，相關配套這2天會提出。

另外，王必勝也提到，將持續鼓勵兒童疫苗施打，研擬與教育單位合作，入校施打，讓接種作業更順利；同步也會盤整醫療資源，確保染疫兒童就醫順暢，包括綠色通道、專責病房等。（編輯：張芷瑄）1110824

（指揮中心提供）