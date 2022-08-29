犒賞國軍辛勞 經濟部揪4大超商等推優惠

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（中央社記者曾智怡台北29日電）近期中國軍事威脅頻仍，為犒賞國軍辛勞與鼓舞士氣，經濟部獲4大超商與多家餐飲、食品業者火速響應，將在明天召開記者會宣布軍人節系列慶祝活動，如7-Eleven提供活動期間持軍人證可享指定商品85折優惠等。

為響應軍人節慶祝活動，經濟部將於8月30日召開「百業挺國軍 消費優惠」記者會，由經濟部次長陳正祺、商業司長蘇文玲說明內容。

經濟部官員說明，鑑於中國持續對台以軍事演習，以及軍機軍艦逼近等行為擾台，總統蔡英文日前特別指示經濟部長王美花，看能否與民間廠商研議活動，展現軍民一體精神。

官員說明，今年軍人節除了官方的慶祝活動外，這次也獲得不少民間業者響應，其中包括7-Eleven、全家、萊爾富、OK便利商店等業者，將推出優惠方案，感謝國軍近期的辛勞。

官員透露，經濟部上週與各民間企業聯繫後，4大超商及多家重要食品、餐飲業者迅速在隔天就響應號召，表示願意與經濟部合作在慶祝軍人節期間推出諸多優惠活動。

根據活動內容，7-Eleven推出的優惠內容，是在9月2日至5日期間，只要出示軍人證，即可享有指定商品85折優惠，不過菸品、服務性商品除外。

全家便利商店則推出在9月2日至4日期間，推出知名品牌巧克力雪糕、某品牌鹼性水、自有品牌茶飲、多項飲料與零食等商品買1送1等優惠活動。

萊爾富在9月3日當天，只要出示軍人相關證件，即可享限軍人節限定優惠，包括大杯美式咖啡兩杯新台幣55元、多項指定飲料商品加10元或加5元即可多一件等。

OK便利商店，將在9月3日至5日期間，提供出示軍人證、福利證，或是穿著標準軍服的消費者，可以享有補給飲料、水等商品6至8折優惠，或是享有冰、熱美式咖啡買1送1。（編輯：蘇志宗）1110829