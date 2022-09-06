早安世界》特拉斯成英國第3位女性首相 多次籲盟友助台灣防衛

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特拉斯成英國第3位女性首相 多次籲盟友助台灣防衛

英國執政的保守黨黨魁選舉結果5日出爐，外交大臣特拉斯一如預期，在黨員投票中以57%對43%的得票率擊敗前財相蘇納克勝出，6日將正式上任，成為繼「鐵娘子」佘契爾夫人與梅伊之後，英國史上第3位女性首相。英國當前面臨通貨膨脹嚴重的問題，特拉斯在勝選演說中強調新政府將推動減稅與發展經濟。在擔任外相期間，特斯拉曾多次呼籲西方盟友協助台灣防衛，8月也曾召見中國大使，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後北京的一系列對台威嚇舉動提出解釋。（看完整報導）

北海岸、東半部與全台山區今、明防大雨 10日中秋節西部賞月機會高

中央氣象局5日表示，6日、7日基隆北海岸、東半部及各地山區要留意大雨，8至10日有東北風將帶來水氣，北部及東半部有零星短暫雨，9日起的中秋節3天連假天氣相對較好，西半部賞月機會較東半部高。（看完整報導）

首例本土BA.4重複感染 北部男子確診近2個月再染疫

國內5日新增2萬3931例COVID-19本土個案，少於4日公布的數字3萬餘例，據信與假日效應有關，但較上週一增加18.7%。同時，中央流行疫情指揮中心公布本土首例BA.4重複感染案例，為北部40多歲男性，6月第1次確診時未定序，根據當時流行病毒株研判是感染BA.2，這名男子因此成為台灣首例確診BA.2後感染BA.4的個案。疫情指揮中心統計，BA.5本土個案累計236例、BA.4本土個案累計4例；另外，疫情爆發近3年來，台灣累計有9833例重複感染。（看完整報導）

莫德納次世代疫苗供追加接種 分2階段施打

疫情指揮中心5日宣布莫德納BA.1次世代雙價疫苗作為追加劑施打，9月底有望到貨200萬劑以上，預計分2階段接種，第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民等；第2階段為第1類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員等。另外，Novavax疫苗可供12至17歲青少年接種，作為第1至2劑的基礎劑、追加劑使用，開放混打，但基礎劑建議以同製程疫苗完成，追加劑間隔縮短為3個月。（看完整報導）

美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境

疫情指揮中心5日宣布，12日起恢復對美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲與邦交國公民的入境免簽證待遇。外交部領務局長葉非比表示，鑒於多數國家都已恢復疫情前的邊境管制，這波開放恢復免簽證待遇的國家，也都已恢復給台灣民眾免簽證待遇。（看完整報導）

蔡總統軍禮歡迎 吐瓦魯總理：與台灣站在一起

總統蔡英文5日在總統府前以隆重軍禮歡迎吐瓦魯總理拿塔諾，並感謝吐瓦魯政府及人民持續在國際場域為台灣仗義執言。拿塔諾說，吐瓦魯會持續堅守與中華民國台灣長久並忠誠的邦誼；他也提到無論是安逸、憂患，吐瓦魯都會與中華民國台灣站在一起，持續在不同國際場域為中華民國台灣發聲，包括將在9月稍後舉行的聯合國大會。拿塔諾並與外交部長吳釗燮簽署「台吐重申外交關係聯合公報」，彰顯邦誼鞏固，也簽署警政、海巡等協定，建立制度化合作關係。（看完整報導）

中國四川瀘定縣6.8地震46死16人失蹤 多地道路通訊中斷

中國四川甘孜州瀘定縣5日中午12時52分發生規模6.8地震，震源深度16公里，遠在約莫230公里外的成都也有感，住在高樓層的民眾說，不只感覺房屋在搖，人也跟著晃。地震造成多地通訊與道路中斷、房屋受損，央視新聞報導，已知至少46死、16人失蹤。成都目前在實施防疫「靜默」管理，許多社區嚴格管制出入，當強震來襲，有些住在高樓的民眾想要下樓到空曠地點避難，但因社區管制無法外逃，引發民怨。據報導地震災情傳出後，超過千名來自四川各地的救難人員、消防員與軍警前往災區救援，中共總書記習近平指示全力救災。（看完整報導）

中國國鐵集團虧逾26兆 最賺錢京滬高鐵也賠

中國國家鐵路集團日前公布今年上半年財務決算，截至今年上半年，國鐵集團負債合計人民幣6兆（約新台幣26兆元），較去年同期增加3.45%，連最賺錢的京滬高鐵（即北京-上海線）也虧損。國家鐵路集團有關負責人表示，因闢建鐵道的固定資產投資增加，以致負債總額有增無減。但分析營運績效，COVID-19疫情也是造成虧損擴大的原因之一。（看完整報導）

歐元兌美元創20年新低 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

俄羅斯天然氣工業公司上週宣布將停止透過北溪天然氣管線供應德國天然氣後，歐元兌美元5日貶破0.99美元，創歐元幣值20年新低。俄烏戰爭使歐洲面臨嚴峻的通膨，捷克極右派3日號召多達7萬人在布拉格街頭反政府、反歐盟、反北約。近期不同研究均指出歐洲社會不穩趨勢惡化，為接下來瑞典、捷克、奧地利等國家的選舉投下變數。（看完整報導）

影片／台南殉職雙警告別式 數百同僚列隊敬禮送行

台南市政府警察局第二分局殉職員警凃明誠、曹瑞傑的告別式5日上午舉行，家祭儀式後安排頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，總統蔡英文頒發褒揚令時說，「明誠、瑞傑任務結束，我們永遠以你們為榮。」靈柩送往火葬場途中由警車前導，數百名員警列隊行舉手禮致敬，場面哀榮。（看完整報導）