新北師管教學生遭記申誡 勝訴擬提國賠

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新北市一名教師管教學生遭投訴，在考核會反對懲處下，仍遭校長記申誡一次。最高行政法院7月底判決教師勝訴，新北市教育產業工會14日在台北舉行記者會，指出此案教育局、校長打壓基層教師，擬提國家賠償。（新北教產提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）新北市一名教師管教學生遭投訴，在考核會反對懲處下，仍遭校長記申誡一次。最高行政法院7月底判決教師勝訴，新北市教育產業工會認為此案中，教育局、校長打壓基層教師，擬提國家賠償。

新北市教育產業工會（新北教產）今天在台北市召開記者會，指一名教師要求班上學生記住任課教師名字，不但遭學生拒絕，還被家長投訴不當管教。

新北教產指出，校內考核會認為沒有不當管教，反對懲處教師，但該校校長卻一意孤行，決定記教師申誡一次。後續新北市申訴評議會也決議無不當管教，要求撤銷申誡，但新北市教育局仍不肯撤銷。

經新北市教育局訴諸法院，最高行政法院於今年7月底判決教師勝訴（駁回教育局上訴）。

新北教產指出，學校考核會就是避免行政體系濫權的設計，但是校長卻不顧體制程序；教育局作為主管機關，不該偏袒校方，卻視申評會決議於無物，自己破壞體制，打壓基層教師。

新北教產表示，教師過程中嘗盡各種折磨和壓力，將與律師研擬提出國家賠償，或監察院舉發，以捍衛基層教師，避免未來再有教師受到霸凌。（編輯：張芷瑄）1110914