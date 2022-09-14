更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北師管教學生遭記申誡 勝訴擬提國賠

2022/9/14 12:12（9/14 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市一名教師管教學生遭投訴，在考核會反對懲處下，仍遭校長記申誡一次。最高行政法院7月底判決教師勝訴，新北市教育產業工會14日在台北舉行記者會，指出此案教育局、校長打壓基層教師，擬提國家賠償。（新北教產提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月14日
新北市一名教師管教學生遭投訴，在考核會反對懲處下，仍遭校長記申誡一次。最高行政法院7月底判決教師勝訴，新北市教育產業工會14日在台北舉行記者會，指出此案教育局、校長打壓基層教師，擬提國家賠償。（新北教產提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）新北市一名教師管教學生遭投訴，在考核會反對懲處下，仍遭校長記申誡一次。最高行政法院7月底判決教師勝訴，新北市教育產業工會認為此案中，教育局、校長打壓基層教師，擬提國家賠償。

新北市教育產業工會（新北教產）今天在台北市召開記者會，指一名教師要求班上學生記住任課教師名字，不但遭學生拒絕，還被家長投訴不當管教。

新北教產指出，校內考核會認為沒有不當管教，反對懲處教師，但該校校長卻一意孤行，決定記教師申誡一次。後續新北市申訴評議會也決議無不當管教，要求撤銷申誡，但新北市教育局仍不肯撤銷。

經新北市教育局訴諸法院，最高行政法院於今年7月底判決教師勝訴（駁回教育局上訴）。

新北教產指出，學校考核會就是避免行政體系濫權的設計，但是校長卻不顧體制程序；教育局作為主管機關，不該偏袒校方，卻視申評會決議於無物，自己破壞體制，打壓基層教師。

新北教產表示，教師過程中嘗盡各種折磨和壓力，將與律師研擬提出國家賠償，或監察院舉發，以捍衛基層教師，避免未來再有教師受到霸凌。（編輯：張芷瑄）1110914

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族