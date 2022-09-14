早安世界》美國8月通膨率8.3%高於預期 升息陰影致美股大跌1276點
美國8月通膨率8.3%高於預期 升息陰影致美股大跌1276點
美國勞工部13日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，雖然低於7月的8.5%及6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。數據顯示，雖然美國汽油價格因俄烏戰爭爆發一度暴漲後走跌，但食品、居住成本仍居高不下。聯準會官員為壓制通膨，下週很可能決議再升息3碼，在市場對於升息的憂慮之下，道瓊指數13日收盤暴跌1276點，標普500及那斯達克指數分別下跌逾4%、5%，創兩年多來最糟表現。（看完整報導）
今桃竹以北、宜蘭仍需防大雨 氣象局：9月底前環境有利秋颱
中央氣象局13日解除中颱梅花的海上颱風警報，但14日桃竹以北山區、宜蘭地區仍要防大雨，15日至19日各地天氣為多雲到晴。從9月初的強颱軒嵐諾算起，加上即將生成的颱風南瑪都，約2週內接力生成4個颱風，氣象局解釋，因太平洋副高壓減弱東退，西太平洋赤道一帶水氣增加，形成大低壓帶，成為有利熱帶系統發展颱風的環境，估9月底前都是類似大氣條件。（看完整報導）
供應鏈轉移 沈榮津：台灣對中投資金額驟降近5成
行政院副院長沈榮津13日指出，從美中貿易衝突到疫情肆虐，近年許多企業轉移供應鏈以提升韌性，台灣對中國投資金額已自2015年的109.7億美元驟降47%，對美國、越南、新加坡的投資占比則分別增加6.2%、6.6%及2.7%。另外，美國傳將在10月擴大半導體出口中國限制，法人認為中國仍會持續發展半導體產業，突破美國阻礙，台灣在先進製程仍將居領導地位。（看完整報導）
重複感染累計1.4萬人 BA.5雙價疫苗估11月後進貨
國內13日新增4萬6795例COVID-19本土個案，是這波本土BA.5疫情升溫以來最多，也是近83天新高。此外，台灣累計1萬4427人重複感染，中央流行疫情指揮中心重申，使用快篩陽性且有新症狀，符合特定條件就可由醫師通報重複感染，不須再去採檢PCR。另外，莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計9月底到貨，指揮中心建議符合資格的高風險族群快施打，非高風險族群可等BA.5雙價疫苗，進貨應會在11月之後。（看完整報導）
烏克蘭反攻傳捷報 俄國內鬨民怨四起地方議會要求蒲亭下台
烏軍近日反攻告捷，俄羅斯國防部公布的地圖顯示，俄軍幾已徹底放棄烏克蘭東北的哈爾科夫州。最新軍情指出，俄國名聲最響亮的裝甲部隊之一「近衛第一戰車軍團」也撤離哈爾科夫。隨著烏克蘭收復大片失土，俄國內部出現明顯動搖，包括名嘴上國營電視台呼籲說出真相，地方議會也有議員連署要求總統蒲亭下台，且根據民調，雖然俄國人挺戰仍為多數，但比例已出現下滑趨勢。另外，烏克蘭要求美國與盟邦提供更多重武器，包括威力更強的戰術地對地飛彈等，以便讓他們能持續反攻到2023年。（看完整報導）
中共20大前習近平訪中亞會蒲亭 對內權力穩固對外處境尷尬
中國國家主席習近平14至16日將出席上海合作組織峰會，並出訪哈薩克及烏茲別克，這是習近平自2020年1月COVID-19疫情在武漢爆發以來首度出國。外界解讀，中共20大將於10月15日召開，正值中共黨內權力面臨重組之際，習近平在此時出訪，被認為是權力已獲絕對鞏固並全盤掌控黨內情勢。習近平此行將與俄國總統蒲亭會面，這在俄烏戰局逆轉的時刻十分尷尬，從俄方先前多次高調宣布兩人會晤，但中方保持低調到12日才正式宣布習近平出訪，即可看出。（看完整報導）
台灣人赴日本今起可線上申請電子簽證 旅遊業：仍須受付濟證
日本目前要求所有外籍人士都須申請簽證才能入境日本，外務省宣布，原本開放加拿大籍及美國籍人士線上申請電子簽證，將從台灣時間14日上午11時起擴大到「居住台灣的台灣籍人士」，國人未來赴日將更簡便。旅遊業者表示，新的規定雖然可縮短申請簽證的作業時間，但目前台灣旅客赴日仍需要申請受付濟證，也就是由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）於「入國者健康確認系統」進行線上申請。（看完整報導）
太魯閣號事故顯示未記取教訓 監察院糾正交通部及台鐵局鐵道局
去年4月2日台鐵第408次太魯閣號列車出軌，撞擊花蓮清水隧道北口，造成49人死亡，監察院111年9月13日通過提案，糾正交通部及台鐵局、鐵道局。監委指出，工程車掉落鐵軌釀成台灣近70多年來最嚴重的交通事故，而台鐵局歷經107年普悠瑪事故後未記取教訓，工地管理輕率疏漏，以致再發生重大死傷事故，且交通部、監理機關鐵道局未確實追蹤，顯有監督不力。監委說，本案凸顯工程管理制度問題，將請公共工程委員會、營建署等部門檢討查處。（看完整報導）
亞美尼亞與亞塞拜然衝突再起 至少49軍人陣亡
亞美尼亞共和國13日表示，至少有49名軍人在與亞塞拜然的衝突中陣亡。這是兩國自2020年因爭奪納戈爾諾．卡拉巴赫地區（簡稱納卡區）而爆發戰事以來的最嚴重衝突。亞美尼亞稍早向各國領袖求助，指控亞塞拜然軍隊企圖侵入其領土。土耳其則表態支持區域盟邦亞塞拜然，要求亞美尼亞「停止挑釁」。亞美尼亞與亞塞拜然1990年代和2020年曾為納卡區爭議兩度交戰，這個居民主要為亞美尼亞人的地區現由亞塞拜然管轄。（看完整報導）
「魷魚遊戲」李政宰登上艾美獎視帝寫歷史 繼承之戰獲最佳影集
美國艾美獎12日頒發，Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」再次刷新韓劇史上紀錄，奪下最佳導演及最佳男主角獎，李政宰也成為第一位在艾美獎奪下視帝的韓國演員，這是繼電影「寄生上流」在2020年拿下奧斯卡4大獎後，「魷魚遊戲」再次立下韓國影視作品的新里程碑。最佳女主角由「高校十八禁」的辛蒂亞拿下。風光囊括25項提名的HBO影集「繼承之戰」捧回4項大獎，包括戲劇類最佳影集。（看完整報導）
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