更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

傳美擴大限制半導體出口中國 台先進製程續保領先

2022/9/13 18:01（9/13 18:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制。（圖取自Pixabay圖庫）
美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北13日電）美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制，法人認為，中國仍會持續發展半導體產業，突破美國阻礙，台灣在先進製程仍將居領導地位，不過，成熟製程市場是否遭到壓縮備受關注。

國內法人表示，美中科技戰不斷擴大，觀察全球半導體產業發展，已從過去的專業分工，朝向區域化發展，世界各國爭相補助推動半導體產業。

面對美國擴大管制封鎖，法人預期，中國仍會持續發展半導體產業，以突破美國阻礙。不過，中國未來可能以成熟製程為主。

法人指出，台灣未來在半導體先進製程仍將居領導地位，成熟製程市場是否遭到中國廠商的壓縮備受關注，成熟製程產能是否會面臨供過於求的問題，也有待觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台灣半導體廠成熟製程在良率方面仍具競爭優勢，業者近年在成熟製程供需緊俏時候，成功拓展車用市場，具發展利基，市場不見得會遭到中國廠商壓縮。

路透社報導，美國商務部打算發布新規定，禁止美商科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）向生產14奈米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備。商務部也有意禁止輝達（Nvidia）及超微（AMD）向中國輸出多種人工智慧運算晶片，除非取得商務部許可。（編輯：潘羿菁）1110913

延伸閱讀
美國禁售AI晶片 分析：影響2027年中國軍事現代化路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功美國管制3奈米EDA出口 中國廠商拚自主化但差距大
劉佩真
台經院看淡房市928檔期 建商口袋深降價還是難利空夾擊 7月製造業測驗點連7跌下探逾2年新低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族