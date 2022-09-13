傳美擴大限制半導體出口中國 台先進製程續保領先

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（中央社記者張建中台北13日電）美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制，法人認為，中國仍會持續發展半導體產業，突破美國阻礙，台灣在先進製程仍將居領導地位，不過，成熟製程市場是否遭到壓縮備受關注。

國內法人表示，美中科技戰不斷擴大，觀察全球半導體產業發展，已從過去的專業分工，朝向區域化發展，世界各國爭相補助推動半導體產業。

面對美國擴大管制封鎖，法人預期，中國仍會持續發展半導體產業，以突破美國阻礙。不過，中國未來可能以成熟製程為主。

法人指出，台灣未來在半導體先進製程仍將居領導地位，成熟製程市場是否遭到中國廠商的壓縮備受關注，成熟製程產能是否會面臨供過於求的問題，也有待觀察。

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台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台灣半導體廠成熟製程在良率方面仍具競爭優勢，業者近年在成熟製程供需緊俏時候，成功拓展車用市場，具發展利基，市場不見得會遭到中國廠商壓縮。

路透社報導，美國商務部打算發布新規定，禁止美商科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）向生產14奈米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備。商務部也有意禁止輝達（Nvidia）及超微（AMD）向中國輸出多種人工智慧運算晶片，除非取得商務部許可。（編輯：潘羿菁）1110913