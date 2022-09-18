地震高雄停水搶修、南橫零星落石 陳其邁籲市民注意安全

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台東17日晚上發生規模6.4地震，南橫公路高雄端沿線有零星落石，但均已排除。（公路總局第三區養護工程處甲仙工務段提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月18日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄18日電）台東昨天晚上發生規模6.4地震，高雄有自來水管破裂，停水搶修，預計今天中午修復完畢；南橫公路高雄端沿線也有零星落石。市長陳其邁呼籲民眾注意自身安全。

昨晚地震後，位於高雄鳳山區的中正預校前方道路有冒水情況，台灣自來水公司第七區管理處今天對中央社記者表示，現場為200mm自來水管線破裂，第一時間已停止送水展開搶修，預計今天中午前可修復完畢，共約30戶受影響。

此外，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段今天接受媒體訪問表示，南橫公路西端（高雄端）經保全巡視，沿線約有4、5處零星落石，均已立即排除。

公路總局第三區養護工程處表示，南橫公路梅山口至向陽路段今天上午7時至下午5時實施預警性封閉，全線將派員並出動機具全面檢查邊坡及橋梁狀況。

陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，高市府昨天在地震後，就立刻成立應變小組及災防備援中心，消防局、工務局等進駐，經發局管線中心也全面監控高雄水電、油氣、化學等所有管線。

陳其邁說，除了有一些大樓外部瓷磚脫落，包括醫院、學校及部分公有建築設施等，並沒有其他災損狀況傳出；但因為餘震不斷，陳其邁呼籲市民仍要特別注意自身安全，與高樓或易傾倒設施保持距離等。（編輯：陳仁華）1110918