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地震影響機捷降速巡軌 影響12列車約千名旅客

2022/9/19 10:53
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園大眾捷運公司今天表示，受到上午芮氏規模5.9地震影響，降速至40公里執行慢速巡軌作業，在10時37分都無異常恢復正常，桃捷公司統計這次地震共影響12列車、約1050名旅客。

根據中央氣象局最新資訊，今天上午10時7分發生芮氏規模5.9地震，地震深度13.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方69.0公里（位於花蓮縣卓溪鄉），最大震度花蓮縣5弱。

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桃捷公司隨後發布新聞稿表示，機場捷運地震偵測系統在10時7分顯示最大震度為3級地震，桃捷公司行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，經指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速至40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，在10時37分完成巡軌作業後，確認號誌、軌道、電力系統都無異常，機場捷運已恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計這次地震共影響12列車、約1050名旅客。（編輯：卞金峰）1110919

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