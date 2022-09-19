消防署：幕僚單位未妥善安排花東連線 誠摯致歉

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台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，18日接到中央政府指示，指總統蔡英文到中央災害應變指揮中心開會，要台東縣政府留在台東災害應變中心，等待與中央連線，但蔡總統發言後立即離開會議，令台東現場所有人錯愕。（余明勳提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月19日

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）消防署說，幕僚單位未妥善安排總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與地方政府視訊，造成誤解，純屬幕僚作業疏失，將確實檢討策進，未能妥善安排花蓮縣與台東縣連線誠摯致上歉意。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳在社群網站臉書（Facebook）表示，昨天接到中央政府指示，指蔡總統要到中央災害應變指揮中心開會，要台東縣府留在台東災害應變中心，等待與中央連線，但蔡總統發言後，與蘇貞昌及內政部長徐國勇立即離開會議，令台東現場所有人錯愕。

余明勳今天告訴中央社記者，他純粹抒發無奈心情，當初聽到蔡總統要開線上會議，基於尊重，縣府團隊都留下，也很期望有機會向蔡總統報告台東受災情況，無奈完全沒報告機會。

內政部消防署上午發布新聞稿表示，昨天會前幕僚已和台東及花蓮建立視訊連線，由於會中幕僚單位未妥善安排蔡總統、蘇貞昌與地方視訊，造成誤解，純屬消防署幕僚作業疏失，將確實檢討策進。

消防署說，要對未能妥善安排花蓮與台東連線誠摯表達歉意，也將持續掌握地方救災需求，秉持中央與地方救災應變一條心，全力支援協助，妥慎持續協助後續善後復原工作。

消防署表示，蔡總統及蘇貞昌已下令中央部會全力支援救災需求，充分掌握地方災損及救援情形，感謝及肯定大家辛勞，蘇貞昌也指示上午將和徐國勇、交通部長王國材到場勘災，各部會務必迅速搶救已發生災損，給災民最大照顧，中央將全力支持所需經費。（編輯：郭諭儒\李明宗）1110919