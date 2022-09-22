不沾墨汁寫書法 印度學生感驚奇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐印度代表處教育組20日在新德里英國學校國際日活動，使用不須沾墨汁的書法水寫布教導印度學生華語與書法，讓印度學生感到很驚奇。（駐印度代表處教育組提供）中央社 111年9月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）駐印度代表處教育組20日在新德里英國學校國際日活動教導學生華語與書法，印度學生除了學到成語外，對於不須沾墨汁的書法水寫布感到非常驚奇。

駐印度代表處教育組長陳立穎每年都參加國際日活動，藉機會宣傳台灣教育與精緻文化，今年度為推廣華語及書法，特地透過友人從台灣準備了數十支毛筆、硯台、練習用宣紙與水寫布。

活動開始先簡單介紹台灣，接著用演出方式介紹簡單的成語，同學們對於「才高八斗」特別感興趣，印度籍老師當場也用1石等於10斗的換算詢問大家，讓同學動動腦。後半段介紹文房四寶，讓學生知道在台灣、日本、韓國、馬來西亞、中國等都有人在寫書法，不僅是語言、文字，更可以是藝術。

寫書法時每個人學習舖報紙、擺宣紙、磨墨水及拿毛筆的姿勢，因為是第一次接觸，手指手肘都沾到墨水，大家雖沒能正確拿好，但是都感到很興奮，也很認真依照筆順書寫書法，頓時大家都安靜下來專注在寫字上，老師對於突然片刻的安靜睜大了眼，彷彿瞬間轉換到禪坐的場景。

參加的同學也說要將自己寫的「才高八斗」貼在家裡書桌前，大家並逗趣地說：「我才高八斗！」

因為在說明筆順時，特別使用書法水寫布，一張紙書寫一個字，同學發現竟然不用墨汁，直接用清水就可以書寫，而且乾掉後字體就消失，許多同學驚呼是魔術。

陳立穎也回答同學的疑問，因為運用了二氧化矽塗料，遇到水會變透明，讓黑布顏色顯現出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因為是第一次看到水寫布，引發了印度學生的好奇心，覺得很驚奇。陳立穎說，科技的運用改變了紙張的使用方式，一張可以使用上千次，既可減少樹木砍伐，又可以讓學生們學習更方便、更迅速也更有樂趣，各有各的優缺點。

他也表示，慢慢磨墨再書寫，有它優美的意境，而現代科技應用也有它的好處，當文化遇到科技，可以有不同的火花，賦予文化創新的意義。（編輯：林憬屏）1110922