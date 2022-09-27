高雄停電事故頻傳？台電：數據顯示逐年改善

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（中央社記者曾智怡台北27日電）外界質疑高雄近日停電事故頻傳，台電今天表示，經統計高雄地區配電事故件數今年1至9月共894件，相較106年同期減少逾5成，數據顯示為逐年改善，將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，減少停電造成民眾不便。

台電透過新聞稿說明，民眾通報及媒體關注的零星區域停電事故，多屬配電系統停電，統計每年1至9月期間，106年至111年約有5成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響；針對外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。

台電也在107年啟動配電系統強韌計畫，更新汰換老舊線路設備、辦理裸露設備被覆化等工作，並建置饋線自動化及開發故障指示器等科技設備。自107年至今，針對高雄地區配電系統改善投資金額達新台幣65億元，並已汰換1萬9015具變壓器、322公里的架空被覆線及101公里的高壓電纜，有效降低老舊設備導致事故停電的風險。

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台電指出，電力系統結構複雜，全台光是配電系統就包含40萬公里線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子等設備，都必須正常運作才能將電力順利送達用戶家中。

台電強調，無論事故停電原因為何，台電人員皆第一時間至現場積極查修、盡速復電，「只要有民眾需要電，就有台電人繼續打拚」，希望外界能看見台電努力與改善的成果。（編輯：黃國倫）1110927