早安世界》10/13起個人入境改自主防疫7天 先試行每週限15萬人

10月13日起，個別國人或外籍旅客入境台灣不用再居家檢疫，改為7天自主防疫，無症狀旅客入境後可搭乘大眾運輸工具。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）

10/13起個人入境改自主防疫7天 先試行每週限15萬人

9月29日國內新增4萬4665例COVID-19本土病例，疫情仍在高原期，中重症273例，其中53人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布，10月13日起入境免居家隔離，改為7天自主健康管理，試行期間每週入境總人數為15萬人次，無症狀旅客入境後可搭乘大眾運輸工具，自主防疫期間，快篩陰性者可在餐廳內獨自或與特定對象共餐。交通部長王國材表示，將儘快公布團體旅客出入境指引，包含入境旅客每2天要快篩1次，且導遊領隊有檢查責任。防疫旅館部分，全數回歸一般旅宿經營，交通部將在轉型期提供業者每房5000元補貼。（看完整報導）

皮尤報告：習近平主政10年間 世人對中國反感普遍升高

美國智庫組織「皮尤研究中心」28日發表全球範圍的民調報告，呈現中國國家主席習近平主政10年間，全世界普遍存在對中國反感，尤其COVID-19疫情爆發後更是激烈上升。皮尤研究中心的民調結果顯示，今年瑞典、美國、日本、加拿大、德國、荷蘭、瑞典、韓國與澳洲等國民眾對中國的反感度都超過70%。報告指出，2020年起COVID-19疫情自中國擴至全球，加上中國人權紀錄變糟，以及中方常以貿易作為政治壓迫工具，使西方國家人民對中國看法大幅轉向負面。（看完整報導）

德國會跨黨派訪團10/2來台 將見蔡總統、交流供應鏈安全合作

德國國會友台小組主席威爾許10月2日將率跨黨派訪團來台，外交部表示，這是疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，也是中國升高對台軍事威脅之際，繼法國之後再有另一歐洲重要國家議員以實際到訪挺台。訪團7位成員此行將晉見總統蔡英文、拜會立法院，並將與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。（看完整報導）

晶片四方聯盟預備會議 台美日韓初步討論加強供應鏈合作

韓國外交部官員29日表示，晶片四方聯盟第一次預備會議28日透過視訊方式進行，由美國在台協會（AIT）主責。經濟部表示，台灣由貿易局代表出參與，會中初步確立晶片四方聯盟是美國主導討論的工作平台，可商議遇到半導體供應鏈問題時，美日台韓4國如何從各自的供應鏈角色來解決。（看完整報導）

北溪天然氣管線疑遭俄國破壞 歐盟擬祭油價上限等新制裁

波羅的海的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線發生不明原因爆炸，此後瑞典和丹麥當局發現兩條管線共有4處漏氣。歐方官員26日與27日觀察到事發點周邊有俄國海軍支援艦艇出現，各界指控俄國蓄意破壞管線。歐盟執行委員會已就俄軍在烏克蘭的最新「升級」行動提出新一輪制裁方案，包括為俄國石油價格設定上限，並且禁止歐盟國家進口價值70億歐元的俄國產品。歐盟領導人下週將針對新的制裁方案展開討論。（看完整報導）

俄羅斯將併吞烏克蘭4州 軍事挫敗靠假公投鯨吞蠶食

烏克蘭展開反攻之際，俄羅斯在4個烏克蘭占領區舉行入俄公投，並宣稱結果顯示絕大多數支持加入俄國，烏克蘭和西方譴責所謂公投是以非法和黑箱作業方式進行。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統蒲亭30日將舉行簽署儀式，將這4個州納入俄國版圖。隨著俄軍節節敗退，蒲亭日前下令局部動員，導致成千上萬男性逃往鄰國，以免被徵召投入烏克蘭戰事。根據俄羅斯鄰國提供的數據，近一週以來至少有20萬俄羅斯人逃離。（看完整報導）

警械條例朝野達共識 4種危急情境警員得逕行開槍

台南殺警案促成立法院加速討論警械使用條例修法。朝野黨團29日達成共識，明定警察人員面臨犯罪嫌疑人持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認為將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊。由於朝野黨團已達成協商共識，預料警械使用條例修正案30日將三讀通過。（看完整報導）

利率連3升 楊金龍：物價緩和才會考慮調整貨幣緊縮政策

全球央行持續升息以抑制通膨，台灣央行今年利率已連3升，立委詢問緊縮政策何時告終，央行總裁楊金龍29日提出兩條件，一是今年物價水準居高但可控，二是假設明年CPI很確定可降至2%，甚至比預測值1.88%低，央行就會考慮調整貨幣政策。楊金龍日前在立院答詢時提到必要時可以祭出外匯管制，引發市場緊張，他29日強調任內不會實施外匯管制。面對大環境導致新台幣持續貶值，楊金龍指出，洪水要來，擋也擋不住，疏導的效果或許會比阻擋好。（看完整報導）

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，兩樁合併案掀起電信業的新變局，合併尚未啟動，業者已為了頻寬爭議吵翻天。在國家通訊傳播委員會（NCC）的聽證會上，頻寬超標該不該繳回成為最大攻防戰場。這場電信三雄之爭，導火線源於台灣大哥大合併台灣之星後的超標10MHz。究竟為何各家業者為了10MHz你來我往，這與消費者有什麼關係？中央社整理關鍵問答，帶讀者了解頻寬爭議。（看完整報導）

MLB「法官」賈吉第61支全壘打出爐 追平美聯高懸61年紀錄

MLB洋基重砲「法官」賈吉28日在對藍鳥第7局上半揮出左外野方向全壘打，是他本季第61轟，追平馬瑞斯1961年締造的美聯紀錄。除了全壘打之外，賈吉打擊率3成13、打點130分目前皆為美聯之冠，可望繼2012年底特律老虎卡布瑞拉後，美聯出現的另一位單季打擊三冠王，可強化賈吉與洛杉磯天使日籍球星大谷翔平角逐美聯本季MVP的優勢。（看完整報導）