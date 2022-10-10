台南黑面琵鷺數量突增 國慶連假吸遊客

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2022年到台南七股黑面琵鷺保護區度冬的黑面琵鷺，族群數量原僅數十隻，10日突然增加到400多隻。（鳥友楊秀琴提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）今年第一隻到台南七股黑面琵鷺保護區度冬的黑面琵鷺於9月10日報到後，族群數量至昨天仍僅數十隻，但今天突然增加到400多隻，讓利用國慶連假前往賞鳥的民眾相當驚喜。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，今年第一隻到保護區度冬的黑面琵鷺先頭部隊飛抵後，其他黑面琵鷺族群雖陸續報到，但1個月來數量大多僅維持在10多隻至30多隻，今天突然爆增到468隻。

邱仁武表示，經鳥友們互相轉告，加上剛好是國慶日連假期間，上午在保護區第1賞鳥亭附近出現大批賞鳥遊客，有人到了現場才發現族群數量比原先預期的多很多，直呼相當驚喜。

邱仁武打趣說，2022黑面琵鷺保育季活動預定於16日開幕，這些老朋友們大概知道活動快開始了，趕緊飛到七股保護區集合報到。

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邱仁武指出，今年保育季系列活動包括找尋台南市長黃偉哲主持野放的11隻傷癒黑琵、台灣金龜車賞黑琵打卡逍遙遊、黑琵保育季繪本第3輯「北返」發表、黑琵數來寶、王丁乙環保黑琵展翅聲動創作展、李德添木雕環保黑琵創作展、2022黑面琵鷺親子輕旅行。

台南市農業局長李建裕表示，黃偉哲任內野放的11隻傷癒黑面琵鷺，包括109年在學甲濕地野放編號T85；110年在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98、N17、N18、N19、N20、N21，在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14等，其中T85已連續2年被找到。（編輯：謝雅竹）1111010