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台灣首艘符合國際人權公約漁船 24日鹽埔漁港出海

2022/10/21 18:50
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰今天表示，根據漁船建造新規定，已打造出符合國際C188人權公約的全台首艘漁船，成本增加3成，24日將從屏東東港鹽埔漁港出海作業。

何世杰接受中央社記者電話訪問時說，「漁船建造許可及漁業證照核發準則」已經融入國際C188人權公約相關精神，包含每人的床要1平方米以上，寬70公分、長180公分以上，房間每4人設置一間，每6人要設一間衛浴設備，船艙走道高度190公分以上，也要設置餐廳等。

何世杰說，這個規格打造的新漁船，造價會多出3成，對一般漁船來說，短期內要打平很困難，因此多數船東都決定，如果既有的漁船過於老舊，將結束漁業經營，不再打造新漁船。

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不過，他指出，屏東縣東港鎮漁民胡勝輝及其股東曾耀鴻（健富造船廠第二代）仍舊打造「健元銘88號」新漁船，成為全台首艘符合國際C188人權公約規定的漁船。

何世杰表示，船為198噸，船長33米，裝載量約100噸，是第一艘按照國際C188人權公約標準打造的台灣遠洋小型延繩釣漁船，船上更有3間以上的衛浴室，並提供熱水器、飲水機以及冰箱，也自主多加裝冷氣，24日上午10時將從屏東東港鹽埔漁港出海作業，要讓世界看看台灣的漁業並未輕忽外籍漁工應有權益。（編輯：管中維）1111021

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