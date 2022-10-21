早安世界》特拉斯在位僅6週請辭 成英國任期最短首相

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英國首相特拉斯20日宣布辭去保守黨魁一職，將帶領看守內閣至執政黨選出新的黨魁，由新人以首相身分組織新的內閣。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）

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英相特拉斯宣布辭保守黨魁 上任僅6週成史上最短命首相

就任僅6週的英國首相特拉斯20日下午宣布，她已向英王查爾斯三世呈請辭去保守黨黨魁一職。這表示保守黨必須選舉新的黨魁，以繼續領導政府。特拉斯上任前承諾將以果斷措施解決英國的經濟問題，但相關措施卻出現髮夾彎，她先是緊急撤換財政部長，最後自己也在排山倒海的壓力下請辭。保守黨立即展開提名新任黨魁的流程，選舉結果最快24日揭曉，與特拉斯角逐黨魁職務落敗的前財政大臣蘇納克、前首相強生、前國防部長摩丹特等人被視為可能接任的人選，但與其讓陷入混亂的保守黨換個領袖完成還有兩年多的國會任期，在野的工黨主張提前舉行大選。（看完整報導）

中經院下修今年經濟成長率至3.28% 朱澤民指2因素致出口不如預期

根據智庫中華經濟研究院20日發布最新經濟預測，因主要國家通膨仍高、全球經濟下行風險增加，台灣今年經濟成長率預測從3.56%下修到3.28%，今年CPI年增率預估為3.02%，明年經濟預估將成長2.81%。行政院主計長朱澤民坦言，在國際需求降溫、庫存待去化等2因素影響下，台灣第3季出口表現「比想像不好」，至於是否導致全年經濟成長率下修至3.5%以下，他保守回應「目前不敢說」。（看完整報導）

全球通膨與升息衝擊 9月外銷訂單又翻黑年減3.1%

全球經濟受通膨及升息影響，終端需求持續轉弱，經濟部20日公布9月外銷訂單金額為609.3億美元，年減3.1%，自8月正成長後再度翻黑，但接單金額表現超乎預期，為歷年同月次高。經濟部評估全年接單仍有可能維持正成長。（看完整報導）

蔡總統宣布張忠謀任APEC領袖代表 盼傳達台灣3立場

總統蔡英文宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，出席今年在泰國舉行的APEC經濟領袖會議。蔡總統說，張忠謀是無可取代的不二人選，希望向APEC成員訴求3項重要立場。張忠謀則表示，會充分利用這種機會傳達台灣的立場及尋求大家的支持。媒體詢問，張忠謀在APEC是否會主動與習近平接觸，國安會副秘書長徐斯儉表示，在這樣的國際場合，相信張忠謀會以一貫的合乎禮儀的自然方式與各國領袖互動。（看完整報導）

陳明通：中共為轉移內部壓力可能攻台 包括明年以戰逼談

美國海軍軍令部長吉爾迪上將表示，中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備因應。對此，國安局長陳明通20日在立法院備詢時表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，例如透過封鎖方式逼台灣走上談判桌，國安局都有因應準備。他並說，不只中國外部環境，中共內部因素也要考量，有可能為了轉移內部壓力而攻打台灣。（看完整報導）

美台商會證實台美討論聯合生產武器 學者分析可合作生產精準彈藥

日經亞洲引述3名熟悉內情的人士報導，美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，目的在於加速武器移交，強化台灣對中國的嚇阻力。美台商業協會會長韓儒伯19日證實這項消息。國防學者蘇紫雲表示，台美聯合生產武器是很合理的可能做法，為盡快在剩下時間提升台灣戰力，他認為美方可能將精準彈藥的結構段交給台灣生產，或洽談戰機生產線部分移轉到台灣。（看完整報導）

專訪／旅英港人遭中國使館人員圍毆：台灣人絕對可能是下一個

中國駐曼徹斯特總領事館16日發生和平抗議的香港人遭暴力相向事件，被拖入總領事館院子毆打的港人Bob Chan接受中央社專訪時示警，類似的事件「絕對有可能發生在台灣人身上」。Bob Chan是在英港人組織「捍衛港人陣線」成員。他強調，中國當局打壓的力道越大，港人就該加倍努力行使應得的自由與權利。（看完整報導）

Meta打造台語英語AI翻譯 無標準書寫文字系統成開發挑戰

臉書母公司Meta宣布推出首創由人工智慧（AI）技術支援的閩南語（或稱台語，臉書稱為福建話）、英語即時互譯系統。以往的AI翻譯工具，必須利用大量的書寫文字來訓練AI模型，閩南語大多以口語溝通，並無通用的標準的書寫文字，無法以傳統的方式打造翻譯工具，因此包括台裔工程師陳鵬仁在內的研發團隊開發全球第一個由AI技術支援的「口語對口語」翻譯系統。（看完整報導）

宇宙奇觀創生之柱 NASA釋韋伯望遠鏡清晰新照

美國國家航空暨太空總署19日表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到「創生之柱」的壯麗奇觀，畫面顯示在距離地球約6500光年的巨蛇座鷹星雲區域中，聳立著由稠密氣體和塵埃組成的巨大高聳雲柱，裡面有年輕的恆星正在形成。（看完整報導）

馬斯克證實將收購推特：覺得興奮但買貴了

世界首富馬斯克19日證實將收購推特且心情興奮。法新社報導，馬斯克在特斯拉季度財報電話會議回答提問時表示：「我對於推特的情況感到興奮。」他並指出：「我認為推特是很長一段時間有點萎靡不振，但有巨大潛力的資產，儘管我和其他投資者目前顯然支付過高的價格。」（看完整報導）