BA.5長者染疫致死率下降 指揮中心2關鍵方針立功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北25日電）台灣60至80歲致死率明顯下降，這一波BA.5疫情與前一波BA.2疫情相比，疫情指揮中心研判與機構定期篩檢和快速給藥有關，降低風險的口服藥物庫存都還足以使用7至9週。

據中央流行疫情指揮中心每週二例行公布的住宿式長照機構COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，採檢陽性率部分，工作人員從1.1%降為0.9%，機構住民陽性率則是從1.2%升至1.3%；機構投藥率約93%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，近幾週機構陽性率波動不大，仍待持續觀察，隨著國內疫情趨緩，預估下週住民陽性率將會下降，長照機構定期篩檢措施延長至11月30日止，將視後續疫情變化調整。

據指揮中心統計，上週新增439名工作人員確診及1283名住民確診，自今年1月1日至10月23日，通報機構間數達1716家，確診住民人數為5萬7388人、確診工作人員數為1萬7241人。

這波本土疫情自4月起統計至10月23日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4769人，累計死亡人數1394人；10月17日至23日新增死亡人數為12人，護理機構10人最多、社福機構2人次之。

指揮中心昨天宣布4項從11月7日起執行的防疫鬆綁新制，其中一項是移除營業場所及公共場所體溫量測強制性規範，但各場所仍可視營業或服務性質需求，自行決定健康監測方式。羅一鈞表示，長照機構住民屬於脆弱族群，醫院、長照機構等，不會隨之鬆綁，入內還是要量體溫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據統計，昨天共開8315人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6370人份、默沙東「莫納皮拉韋」1945人份，今年以來累計開立約82萬4612人份，包括共68萬1082人份倍拉維及14萬3530人份莫納皮拉韋。

羅一鈞說，每週二公布的開立藥物數通常是當週高點，今天的數據持續呈現下降趨勢，顯示本土疫情正在脫離高原期。口服藥物庫存量充足，「倍拉維」剩21.3萬人份，預估可使用7週，12月底前將陸續到貨20萬人份；「莫納皮拉韋」則有6.3萬人份，達9週安全庫存量，還有5萬人份陸續到貨。（編輯：陳政偉）1111025