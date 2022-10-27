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投身公益 張淑芬：把自己跟張忠謀福報拿出來分享

2022/10/27 22:16（10/27 22:26 更新）
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2022第20屆遠見高峰會27日舉行閉幕典禮暨贈獎儀式，台積電慈善基金會董事長張淑芬暢談做公益的心路歷程。中央社記者郭日曉攝 111年10月27日
2022第20屆遠見高峰會27日舉行閉幕典禮暨贈獎儀式，台積電慈善基金會董事長張淑芬暢談做公益的心路歷程。中央社記者郭日曉攝 111年10月27日
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（中央社記者曾智怡台北27日電）花東918地震，台積電慈善基金會董事長張淑芬親赴第一線關心震災戶。她今天說，先生（張忠謀）總是默默支持自己的公益行動，「我跟他講過一句話，我覺得我做公益，是把你跟我的福報拿出來跟大家分享。」

東台灣9月18日發生規模6.8地震，花蓮玉里、台東池上與關山等地，不少建築物毀損嚴重；張淑芬親赴花蓮玉里鎮、富里鄉等處關懷震災戶，並表示將協助太平國小修繕設備。張淑芬今天出席「2022第20屆遠見高峰會」獲頒「傑出公益服務獎」，並以「公益對我的影響」為題發表專題演講，分享當時到花蓮關懷震災戶心情。

「我去看的時候，他們的恐慌還在」，張淑芬說，有些震災戶家裡的臥室鼓起來，已無法居住，但東西也還沒搬走，「因為他們不敢進去搬」，當下趕緊由廠商搭建貨櫃屋，讓他們能夠順利搬遷家具。

「台灣有很多善心人在做善事，但要是沒有走到第一線，你錢不見得花在對的地方」，到第一線才會發現，「自己是那麼幸福」，但「另一個世界的人是沒聲音的」，因此希望將他們的困苦與所需，讓外界看見，張淑芬這麼說。

震災戶房子倒塌景象怵目驚心，作為台積電慈善基金會董事長，張淑芬帶領台積電進駐第一線修繕，目前已經受理223戶、完工108戶，投入急難救助新台幣600萬元，重建中有5戶，會與企業持續支援，給予災民最大的支持力量。

張淑芬也向張忠謀深情喊話，「沒有我先生，就沒有現在的我」，那天去花蓮關心災情，「火車是上午6點，所以4、5點就要起床；在換衣服時，看到他穿睡衣『咚咚咚』過來，拍拍我，沒有說什麼。」

張淑芬表示，自己從沒跟張忠謀說過謝謝，「但我跟他講過一句話，我覺得我做公益，是把你跟我的福報拿出來跟大家分享」，台下掌聲響起。（編輯：張良知、張均懋）1111027

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