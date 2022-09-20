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赴花蓮勘災 張淑芬允諾協助太平國小修繕

2022/9/20 15:45
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）台積電慈善基金會董事長張淑芬今天到花蓮玉里鎮、富里鄉等處關懷震災戶，她表示，目前得知玉里鎮至少139棟房屋受損，學校看了太平國小等，將協助太平國小修繕設備。

張淑芬先到玉里鎮松浦國小及受震損的民宅，花蓮縣政府派官員到場致意表示「縣長徐榛蔚本來要陪同，但她在卓溪勘災分不開身」。張淑芬回答「我不需要有長官、我是要看災區」。

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張淑芬也到卓溪鄉太平國小、富里鄉受震損民宅關心，她在玉里消防隊受訪表示，今天到花蓮關心災區，同時也是學習；對於太平國小的修繕，經隨行專家初步評估可以幫忙解決。

她說，關於教學部分，基金會也可以協助，台積電慈善基金會長期在偏鄉教育很用心。她來第一線看災區了解有多少需要幫助，目前得知至少139戶民宅受損，但不是由她來決定做多少，將由合作的專業人員評估，大家一起合作幫助需要幫助的人。（編輯：黃世雅）1110920

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