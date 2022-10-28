颱風奈格路徑西修發海警機率低 31日東北部防局部豪雨

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中央氣象局表示，颱風奈格最快在28日晚上到29日清晨會增強為中度颱風，不過最新路徑西修，發布海上颱風警報機率低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北28日電）中央氣象局表示，颱風奈格最快在今天晚上到明天清晨會增強為中度颱風，不過最新路徑西修，發布海上颱風警報機率低，但模式仍分歧很大，還要再觀察。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格今天下午2時的中心位置在北緯12.3度，東經126.5度，以每小時23公里速度，向西北西進行。中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，奈格預計最快今天晚間到明天清晨有機會增強為中度颱風，預估30日會穿過呂宋島，31日會抵達南海，之後會有一段時間偏北，目前預估偏向南海的機會比較高。

林定宜說，屆時奈格登陸呂宋島時受到地形破壞，強度會再度減弱，而最新路徑上也較原先預估的西修，如果按照最新路徑，不會發布海上颱風警報。

不過，林定宜指出，奈格離台灣最近的時間點在11月1日到2日左右，目前模擬模式仍相當分歧，還有很大不確定性，還要再觀察。

天氣方面，林定宜表示，在30日白天前都受到東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島都是陣雨天氣，東北部有局部大雨發生機率。

林定宜說，30日晚上起到11月2日受到颱風外圍環流影響，雨勢更大，北部、東半部及恆春半島會有局部陣雨並有局部大雨發生機率，尤其31日東北部有局部豪雨機率。

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溫度方面，林定宜指出，30日前受到東北風影響，北部跟東北部會比較涼一點，北部東北部最低溫落在攝氏21度左右，高溫有23度到24度，中南部最低溫約在21度到22度，高溫則是可以來到30度。

另外，林定宜說，受到東北季風影響，桃園到台南及恆春半島跟沿海空曠地區有9到11級強陣風，會持續到31日；明天東半部地區跟恆春半島沿海地區也要留意長浪，31日連中南部沿海、金門及澎湖都有長浪發生機率。（編輯：陳政偉）1111028