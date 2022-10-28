早安世界》奈格颱風中心11/1、11/2有可能登陸 北部東部今起有雨
奈格颱風中心11/1、11/2有可能登陸 北部東部今起有雨
輕颱奈格持續向西移動，中央氣象局預估30、31日通過呂宋島到南海後北轉，氣象局不排除針對台灣發布海上颱警報。奈格之後在11月1日、2日最接近台灣，中心可能登陸。氣象局提醒，28日至30日白天東北風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，29、30日東北部地區有較大雨勢，30日晚間起至11月2日因颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並可能有局部大雨發生，中南部山區則將有局部短暫陣雨。（看完整報導）
政院拍板為教保人員加薪 育兒托育津貼不排富
為滾動檢討因應少子女化現狀，行政院會27日通過調整政策，雙軌提升家長端與教保端政策紅利，自明年起，育兒津貼與托育補助取消排富，並提高托育、教保服務人員薪資等，所需經費約新台幣55億元。教育部規畫，明年起公共化托育專業人員薪資將由現行每月新台幣2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也將提高。（看完整報導）
10月消費者信心創13年新低 9月景氣燈號改亮黃藍燈
通膨與升息夾擊之下，國人消費信心大受衝擊，中央大學台經中心27日公布10月消費者信心指數（CCI）續跌至61.22點，寫下全球金融海嘯發生以來13年的新低紀錄，台經中心執行長吳大任說，消費信心低落之下，冀望靠內需穩經濟恐怕有難度。9月景氣燈號終結連六綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈，綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。（看完整報導）
18歲以上第4劑開放單價疫苗 12歲以上追加劑可自由選打次世代疫苗
中央流行疫情指揮中心27日宣布，18歲以上民眾符合「經醫師評估不適合mRNA疫苗」或「希望選擇其他種類疫苗接種」，開放單價疫苗作為追加劑，不再只能打莫德納次世代雙價疫苗 。另一方面，經ACIP專家建議，開放12歲以上民眾自由選擇次世代疫苗種類，不論是莫德納BA.1雙價次世代疫苗或莫德納BA.5雙價次世代疫苗，都可作為追加劑接種。台北市符合資格民眾28日可上疫苗預約平台登記施打，晚間9時截止。（看完整報導）
新北10名議員18年前收賄 上訴遭最高法院駁回判刑定讞
18年前爆發的11名台北縣議員收賄販售補助款案，最高法院27日駁回被告上訴，現任市議員高敏慧、何淑峯、金中玉各判5年、4年10月、3年10月定讞，檢方隨即啟動防逃機制。新北市選舉委員會說，會重新審議被告在本次地方選舉的候選資格。本案共有10人上訴至最高法院全遭駁回，另外7名議員已經卸任，還有一名前議員在二審判決有罪之後未上訴。（看完整報導）
晉見蔡總統 烏克蘭議員：感謝台灣沒有袖手旁觀 相挺制裁俄羅斯
烏克蘭國會友台小組議員盧狄克27日晉見總統蔡英文時表示，非常感謝在戰事爆發時，台灣沒有任何猶豫，也沒有袖手旁觀，而是挺身而出對俄羅斯實施制裁，並對烏克蘭提供支持，這對烏克蘭來說非常重要。蔡總統指出，台灣和烏克蘭及立陶宛都位處對抗威權主義擴張的前線，對於烏克蘭的處境特別感同身受，台灣絕對會是烏克蘭的堅實夥伴。（看完整報導）
畜牧場傷病動物人道處理規範 農委會允3個月內提方案
動保團體27日表示，國內沒有設置畜牧場端傷病動物的人道處理規範。行政院農委會承諾未來將制定畜牧場人道死亡作業指引，將人道器具納為養豬百億基金的補助標準，3個月內提出方案。（看完整報導）
20大後習近平獨攬大權 紐時：改革開放時代終結
中共20大之後，中共總書記習近平藉由史無前例的第3任期，以及政治局常委清一色「習家軍」的人事安排，建立絕對權威。紐時評論稱，這些行為代表自鄧小平以來的改革開放時代走入歷史。文章分析，從長遠來看，隨著中國競爭力下降，全球供應鏈向其他新興經濟體轉移的速度加快，可能會出現新贏家，但如果中國向內轉，它將失去很多。習近平與中共中央政治局另6名常委在20大結束後的首次活動，是到位於陝西北部延安的中共老巢去「瞻仰革命紀念地」，習近平說，新一屆中央領導集體要弘揚「延安精神」。（看完整報導）
特派專欄／緊急時刻法德火車頭鬧不合 歐盟團結運作面臨挑戰
當法國德國鬧彆扭，整個歐盟都不好了。10月26日下午，德國總理蕭茲在巴黎會見法國總統馬克宏，歐洲萬眾矚目。法、德領袖會面在過去可謂稀鬆平常，極少獲得如此高的關注與熱議，原因是幾個月以來，法德關係失和之說甚囂塵上，會後兩位領袖沒有同台，而是各開各的記者會，顯示歐盟的團結確實面臨挑戰。（看完整報導）
越南難擋通膨 河粉只敢微漲1碗僅賺9元、成衣出口冷到哆嗦
通膨壓力籠罩全球，越南小至「國民美食」河粉，大至對外經貿成衣出口都受影響。社區河粉小販面對青蔥和牛肉翻倍漲，咬緊牙根不敢漲價，現在賣一碗只賺7000越南盾（約新台幣9元），家庭主婦也要精打細算，透過減少食材購買量節省開支。由於歐美消費緊縮，越南紡織品服裝9月出口額僅有32億美元、月減27%。（看完整報導）
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