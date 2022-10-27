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畜牧場傷病動物人道處理規範 農委會允3個月內提方案

2022/10/27 20:48（10/27 21:21 更新）
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農委會承諾將制定畜牧場人道死亡作業指引，3個月內提出方案。圖為格子籠蛋鴨場，好幾隻鴨被塞在狹小的格子籠裡，翅膀卡在籠內反折受傷，無法獲及時處置。（台灣動物社會研究會提供／攝影：We Animals）
農委會承諾將制定畜牧場人道死亡作業指引，3個月內提出方案。圖為格子籠蛋鴨場，好幾隻鴨被塞在狹小的格子籠裡，翅膀卡在籠內反折受傷，無法獲及時處置。（台灣動物社會研究會提供／攝影：We Animals）
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（中央社記者張雄風台北27日電）動保團體今天表示，國內沒有設置畜牧場端傷病動物的人道處理規範。農委會承諾未來將制定畜牧場人道死亡作業指引，將人道器具納為養豬百億基金的補助標準，3個月內提出方案。

台灣動物社會研究會在立法院召開記者會，指出動保法立法20年，但行政院農業委員會並未正視畜牧場傷病動物的人道處理問題，應盡速訂定相關規範及工具，並落實專業教育訓練。

動社指出，台灣畜牧產值一年高達新台幣1800億元，根據農委會統計，全台飼養各式經濟動物的畜牧場有2萬410場，涉及的動物生命數量，光以家禽、家畜大宗養殖物種來看，110年底在養雞鴨鵝、火雞等家禽便高達1億隻、肉豬近600萬頭、乳牛及肉牛16萬頭。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，許多因疾病、意外受傷、體弱或密集飼養導致打鬥相殘等未能順利長大賣錢、賺錢的「傷病動物」，慘遭以隨意棄置方式任其自生自滅、苟延殘喘、痛苦至死；除傷害動物福利外，對人畜共通疫病控管更是巨大威脅。

陳玉敏指出，因主管機關農委會長年失職，至今未制定畜牧場傷病動物緊急人道處理機制，包含法規、適當工具和教育訓練，導致每年保守估計有近千萬隻傷病動物，慘遭以隨意棄置方式任其自生自滅。

會中要求修正「畜禽人道屠宰準則」，建立畜牧場內傷病動物人道處理規範，包含時機、流程、人員訓練、資格、執行方法與工具，及其他必要措施；同時修正「畜牧場主要設施設置標準」，規定畜牧場內應設置傷病動物隔離區，並進行教育訓練。

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農委會畜牧處長張經緯表示，畜牧場管理是特許行業，要有一定學經歷條件，才能成為場主，針對動物的醫療、營養條件，都是有規範的，在特許生產範圍端，運送和屠宰都有人道屠宰作業準則。

張經緯說，將把畜牧場人道處理傷病動物納入未來友善動物生產的規範，並且於3個月內訂定相關方案，同時規劃教育活動與人道處理設備補助，讓飼主可依循與參考。（編輯：管中維）1111027

圖為酪農場將因病無法站立的小牛，任由其在牧場邊等死。（台灣動物社會研究會提供）
圖為酪農場將因病無法站立的小牛，任由其在牧場邊等死。（台灣動物社會研究會提供）
圖為格子籠密集飼養場裡死亡的鵪鶉。（台灣動物社會研究會提供／攝影：We Animals）
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