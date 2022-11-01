早安世界》北台灣今防豪雨 東北季風11/4起再增強低溫探18度
北台灣今防豪雨 東北季風11/4起再增強低溫探18度
中央氣象局表示，11月1日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍要留意豪雨以上等級降雨，2日逐漸緩和，北部高溫可回到約25度，中南部上看30度。4日起下一波東北季風再增強，預估最冷的時間點落在5日晚間，北部低溫約19度、宜蘭18度。另外，今年編號第23號颱風榕樹已生成，預測朝西向菲律賓一帶移動，對台灣無直接影響。（看完整報導）
台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽摘金 隊史最佳紀錄
2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽於阿根廷舉行，台灣青男曲棍球隊10月31日在決賽以6比3擊敗美國隊，以7戰全勝之姿勇奪隊史首面金牌，創隊史最佳表現，郭政佑、許維宏分別獲選MVP和最佳守門員。除了曲棍球傳捷報之外，競速溜冰項目台灣隊趙祖政在成年男子組1000公尺爭先賽中，為台灣搶下1金。李孟竹、劉懿萱也在成年女子組1000公尺爭先賽分別搶下金牌和銅牌。（看完整報導）
富士康鄭州廠爆疫情 路透：11月iPhone出貨最多減3成
員工人數達20萬人的富士康（鴻海）中國鄭州廠區爆發COVID-19疫情，大批員工逃離，該廠相關負責人宣稱目前疫情可控，能保障20萬人次免費一日三餐，但未說明具體離廠及隔離人數。鄭州廠區是蘋果（Apple）高階iPhone 14手機主要生產基地，路透社引述消息人士報導，鄭州廠11月iPhone出貨量最多可能削減30%，且鴻海目前正努力提高深圳廠iPhone的產量。另外有分析師說，目前蘋果iPhone供應鏈出貨並未變化，鴻海數週內產能可改善，對第4季iPhone出貨影響有限。彭博並報導說，鴻海準備給部分員工時薪調高三分之一。（看完整報導）
傳1奈米廠將設在桃園龍潭 台積電：不排除
晶圓代工龍頭台積電1奈米先進製程工廠傳出將設在竹科旗下的桃園龍潭園區，台積電10月31日對此表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台灣適合半導體的建廠用地。竹科表示，目前桃園龍潭園區土地所剩不多，若廠商仍有進駐需求，會啟動第3期基地評估規劃工作。桃園市長鄭文燦則說，相關計畫默默進行了大概一年多，但相關設廠計畫要由台積電說明。（看完整報導）
梨泰院踩踏意外154死女性約占2/3 有人故意推擠但難以究責
韓國梨泰院10月29日發生踩踏意外造成154人喪生。警方調查，事發當時部分民眾涉嫌故意推擠前方的人，社群網站也出現不少當時聽到有人大喊「快推」的證詞，輿論認為故意推擠的民眾與周遭見死不救的商家應負責，但韓聯社報導，困難點在於無法確認大喊及故意推擠的特定對象，在法律上難究責。學者分析，154名死者中女性約為男性2倍，主要是女性體型相對嬌小、手力弱，不易逃出高密度擁擠空間。另外，總統尹錫悅10月31日指示相關單位針對無主辦單位、群眾自發聚集的集會活動擬定安全管理體系，避免類似慘劇再次發生。（看完整報導）
自備飲料杯享5元優惠 明年起部分便利商店可借用循環杯
環保署10月31日發布「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗等6大面向規範，明年起各便利商店至少須有5%門市提供循環杯借用服務。業者若要求押金需提供多元支付，並設有3天歸還期限；若民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有新台幣5元優惠。中央社整理租借循環杯資訊帶讀者了解。（看完整報導）
XBB、BF.7變異株驗出本土首例 研判皆為社區感染
國內10月31日COVID-19新增2萬2593例本土個案，較上週一減少14.2％，回到8月中下旬水準。新增個案包括139例Omicron亞型變異株本土確定病例（134例BA.5、1例BF.7、1例XBB、3例BA.2），其中XBB、BF.7為本土首例，感染者都曾接種3劑疫苗，且無國外接觸史，研判為社區感染。據世界衛生組織（WHO）資料，相較於其他Omicron主要流行株，XBB變異株未增加疾病嚴重度，但有較高重複感染機率，主要發生於Omicron流行前（如Alpha或Delta）的感染者。（看完整報導）
以他人快篩陽性結果做不實申報後果嚴重 指揮中心：已請檢警調查
近日有民眾在網路兜售呈COVID-19陽性檢測結果家用快篩試劑，中央流行疫情指揮中心提醒，此舉是違法行為，已請檢調機關展開調查。民眾若購買他人呈陽性結果的快篩試劑用於就醫診療，謊稱為自己的快篩結果，或在自主疫調回報系統上不實填寫為確診，都是觸犯「傳染病防治法」的行為，最高可罰款新台幣30萬元。若以他人陽性快篩結果申請保險理賠，則構成刑法的詐欺取財罪名，提供者也可以法辦。（看完整報導）
歐洲議會代表團今訪台將見蔡總統 部分成員曾遭北京制裁
在中共20大落幕後地緣政治不確定性再度浮現的狀況下，8名歐洲議會議員預定11月1日至4日抵台訪問，團員各來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭。其中「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）主席包瑞翰以及荷蘭議員史卓瑪去年初因支持新疆人權議題被中國列入制裁名單。外交部表示，此次是IPAC首度組團正式訪台，訪團將晉見總統蔡英文，探討深化台歐在經貿投資等領域的合作。（看完整報導）
魯拉從囚徒再回巴西總統大位 籲和平團結護亞馬遜雨林
巴西10月30日宣布，前總統魯拉贏得50.9%選票，勝過現任總統波索納洛，當選新一任總統，明年1月1日就職。魯拉2011年當完兩任總統卸任時，支持率高達80%，但隨後淪為政府收賄案的核心人物被控貪污遭判重刑入獄，但巴西最高法院2021年裁定審理魯拉貪瀆案的法官有偏見，對魯拉的判決宣告無效。魯拉在勝選演說中說，要讓分裂的國家團結，他並邀國際一同保護亞馬遜雨林，強調世界需要一個「生氣勃勃的亞馬遜」。（看完整報導）
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