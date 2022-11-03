幼教師生比調到1比12 潘文忠：多軌考量區域差異

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（中央社記者陳至中台北3日電）立委及民間團體呼籲改善幼兒園師生比，教育部預計112學年度開始，採逐年、循序方式達成1比12目標。部長潘文忠今天說，會採多軌方式推動，考量區域和公私立幼兒園差異。

立法院教育及文化委員會2日做出主決議，對於幼兒園師生比40多年未調整，要求教育部提出改善時程。潘文忠承諾會從112學年度啟動，採逐年、循序方式達成1比12目標。

立法院今天繼續審議教育部預算，潘文忠會前接受媒體聯訪表示，家長期待改善學前教育環境，教育部在第一階段以提供「平價教保」為努力目標，包括減輕學費負擔、增加育兒津貼等，後續也規劃調整師生比，近期會收集縣市政府及相關團體代表意見。

潘文忠表示，新的學年度（112學年度）開始，考量區域和公私立幼兒園差異，會採取「多軌」的方式循序漸進調整師生比。

潘文忠說，都會地區供應量仍不足，會先以增加員額的方式因應，而非降低班級人數。私立園所則會以獎補助的方式，鼓勵業者逐步達到師生比1比12的目標。

潘文忠昨天在立法院也提到，預計於112學年度開始規劃數年期程，不會「一下子把量衝出來」，循序培育師資，以免各縣市搶教師，「大量需求而產生教師大搬風」。（編輯：張芷瑄）1111103