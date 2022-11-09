雪霸登頂紀念書改版 手繪圈谷地景與珍稀動植物

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）雪霸國家公園管理處今天表示，現行雪霸國家公園登頂、登高紀念書25日起將全新改版，以手工繪圖方式呈現雪山圈谷地景及珍稀野生動植物，讓山友更生動紀念回憶雪霸景緻。

雪霸處發布資料指出，為了提供攀登園區百岳者能將登頂後的榮耀與感動留下回憶，自民國94年起開辦雪山登頂、大霸尖山登高紀念書的製作服務，現行紀念書的背景圖樣，自105年採用至今已滿6年，25日起推出全新式樣，並持續提供即時核發及郵寄核發的申辦管道，讓山友珍藏留念。

雪霸處表示，全新改版的紀念書，透過手工繪圖方式呈現雪霸國家公園區內的特色地質景觀，以及許多珍稀的野生動植物，除了以台灣十大地景之一的「雪山圈谷」為背景，並結合細膩筆觸的台灣櫻花鉤吻鮭、台灣冷杉、雪山馬蘭等動植物畫象，讓山友的登頂、登高影像融入栩栩如生的山域及生態景觀創作中，透過紀念書也可回憶雪霸山徑上的優美景緻，以及艱辛又充滿成就感的攀登過程。

雪霸國家公園位於雪山山脈最主要的一段，主要山峰由北至南包括大霸尖山、武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山）、雪山、志佳陽大山、大劍山、頭鷹山、大雪山等，3000公尺以上高山就有51座，名列台灣百岳者共有19座。

雪霸處表示，雪霸國家公園登頂、登高紀念書的申辦管道有現場及電子郵件2種方式，申辦資訊，可上雪霸處官網查詢。（編輯：謝雅竹）1111109