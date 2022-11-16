早安世界》巴菲特大買台積電ADR 台股續漲2.62%站上14500點

巴菲特買進台積電ADR逾41億美元 台股再漲2.62%站上14500點

美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司14日披露，已買進價值超過41億美元的台積電股票美國存託憑證（ADR），這是巴菲特的企業集團對科技領域罕見的一次重大投資。這一消息激勵台積電15日爆出逾11萬張大量，終場收在480元、漲幅7.87%，並帶動台股上漲371.41點，終場收在14546.31點。分析師指出，台股在一個月之內反彈近2000點，主因為通膨趨勢反轉、避險資金從美元流出，後續需觀察電子業庫存去化狀況及12月美國升息幅度。（看完整報導）

英相蘇納克：考慮隨時支援台灣抵抗中國侵略

英國首相蘇納克15日前往峇里島參加20國集團（G20）峰會，他在機上受訪時指出，中國對英國的價值觀構成「體制性挑戰」，並說對英國的經濟安全而言，中國無疑是最大的威脅。蘇納克也被問及是否認為英國應該向台灣提供武器。他表示：「我們對台灣的政策很明確，就是不應該單方面改變現狀，應以和平方式解決。」他並說，英國反對中國的侵略行為，準備隨時支援台灣。（看完整報導）

拜習會重啟兩國對話 專家：台灣議題沒有讓步 繼續考驗美中關係

美國總統拜登14日與中國國家主席習近平會晤逾3小時，拜登向習近平表明表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁的行為，習近平則說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。新加坡學者分析，拜習會可能是美中重啟對話的開端，關係是否回溫仍待觀察，華府專家則表示，雙方在台灣議題上都沒有做出讓步，台灣議題仍將對美中關係帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。（看完整報導）

諾魯總統：民主台灣不該被遺漏 應與世界並肩前進

正在台灣訪問的太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯15日表示，台灣是諾魯堅定的邦交夥伴，面對各種挑戰及新的國際不確定因素，諾魯將持續與中華民國台灣站在一起。他並表示，台灣是擁有2300萬人民的民主國家，不應被遺漏，應該與世界各國肩並肩一起前進。（看完整報導）

加拿大資安法頒布後首起間諜案 華裔被控為中國竊取商業機密

加拿大聯邦警察14日依從事間諜活動等罪嫌，逮捕魁北克水電公司一名前電動車電池華裔研究人員。這名男子被控「取得商業機密讓中國獲利，損及加拿大的經濟利益」，依刑法與新頒布的資訊安全法上遭到起訴。加拿大與中國的關係自2018年孟晚舟事件之後出現緊張，日前加拿大指控選舉遭到北京當局干預，並傳出中國在加拿大設立非法警察局的消息，加拿大政府表示，中國在國際舞台「日益具有破壞性」。（看完整報導）

巴黎台灣華語學校網站被駭 疑中國海外警察局所為

中國政府自2018年開始大量設立非法海外警察局，包括法國在內，表面上是協助在法國的中國社群，但根據多方調查與見證，中國當局很有可能透過這些網絡監視、跟蹤中國僑民。法國情資新聞網站「情報在線」14日報導，巴黎一個華人天主教堂及台灣「法國巴黎書硯藝術文化學校」因為與台灣的政府關係良好，成為中國海外「服務站」的監視目標，他們可能把手伸向台僑社區。（看完整報導）

亞利桑那州長選舉女版川普落馬 民主黨重大勝利

根據紐約時報等媒體在最後計票結果公布之前的預測，民主黨籍的霍布斯以些微弱差距，在美國亞利桑那州州長選舉擊敗今年期中選舉最受矚目的共和黨參選人之一、有女「女版川普」之稱的前電視主播雷克。亞利桑那這個關鍵搖擺州將在2024年美國總統大選扮演重要角色，外界認為，獲得前總統川普背書的雷克可望成為共和黨未來領袖。選前聲勢領先的雷克敗選為民主黨帶來重大勝利，共和黨對期中選舉出現「紅色浪潮」的期望宣告破滅。（看完整報導）

聯合國：全球第80億人誕生 2050年將達97億

根據聯合國人口司預測，15日在某個地方誕生的嬰兒，將成為地球的第80億個住民。聯合國稱全球人口達到80億是人類發展所致，公共衛生、營養、個人衛生與藥物的進步，讓人類可以更長壽。目前的全球人口比1950年的25億多出兩倍以上。聯合國預測人口將持續增加，2030年將達到約85億人、2050年將達97億人，約2080年代將攀至約104億人的高峰。（看完整報導）

中科院戰術型旋翼無人機首度展示 增強國軍偵察目獲能力

中科院戰術型旋翼無人機15日首度展示，軍用旋翼型無人機具備一鍵起飛、自動降落等功能，且可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。中科院並展示「騰雲」大型無人機，主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐，使國軍無人機具備衛星導控能力，目前已完成研發測評，在明年完成作戰測評後，將依空軍需求啟動量產。（看完整報導）

羅嘉翎踢倒奧運金牌 跆拳道世錦賽摘銀

世界跆拳道錦標賽15日於墨西哥瓜達拉哈拉舉行，台灣共派出男、女共16名選手參賽。為備戰這次世錦賽，台灣隊提前3週到墨西哥進行移地訓練。東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎在女子57公斤級連續踢下東奧金牌與銅牌選手，最終以0比2不敵中國女將駱宗詩摘銀。（看完整報導）