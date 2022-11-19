青年團體集會盼18歲公民權過關 籲勿信假訊息

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九合一選舉及18歲公民權修憲複決公投案26日將投票，台灣青年民主協會19日晚間在立法院外舉辦集會活動，以行動呼籲民眾記得領票並投下同意票。（台灣青年民主協會提供）中央社記者陳至中傳真 111年11月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）九合一大選併18歲公民權修憲複決將於26日投票，台灣青年民主協會今天晚間在立法院外集會，呼籲不要相信網路上的假訊息，記得要領票並蓋下同意。

台灣青年民年主協會今天晚間在立法院外舉辦18歲公民權造勢集會，吸引上百人與會，有多名跨黨派的政治人物到場聲援，並有來自各縣市的高中、大學生輪流短講，為修憲複決催同意票。

青民協理事長張育萌表示，9個月前來自全國的青年也是聚集在同一地點，見證立法院表決通過18歲公民權修憲案。一路走到今天，下週就是修憲複決，許多年輕人雖然不到投票年齡，但也用自己的行動，讓更多民眾瞭解這次複決對台灣來說有多重要。

張育萌也提到，近來網路、社群平台有很多假消息，呼籲拒領公投票，或是領了要蓋5、6個章等。青民協臉書專頁上有闢謠文章，歡迎大家轉傳。他說，只要蓋一個章就好，就蓋在「同意」那一格。

青民協在臉書專頁上指出，網路常流傳假消息說某政治人物發動拒領公投票，但其實該人有公開支持18歲公民權。也有謠傳修憲複決過關，會讓18歲的人可以當總統，但憲法第45條並未修正，總統參選年齡仍為40歲。

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今天也有多名來自各縣市的青年出席集會，一名來自高雄的高中生表示，當過班級幹部或小老師，就會更關心班級事務，同道理讓18歲青年有投票權，也能鼓勵更多年輕人關心和參與公共事務。

根據青民協今晚發出新聞稿，今天到場聲援包括無黨籍台北市議員林亮君、社民黨台北市議員苗博雅、時代力量新北市議員唐聖捷、無黨籍新北市議員曾柏瑜、無黨籍台北市議員黃郁芬、國民黨青年團副團長劉秉叡、無黨籍台北市議員候選人吳崢、民進黨台北市平地原住民議員候選人吳郁瑾Sawmah、民眾黨台北市議員候選人陳宥丞等，都一同力挺18歲公民權。（編輯：陳政偉）1111119