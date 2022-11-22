早安世界》印尼地震千棟房屋受損釀162死 傷患滿到醫院停車場
印尼地震千棟房屋受損釀162死 數百傷患醫院停車場治療
印尼西爪哇省席安約鎮21日發生規模5.6地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。在餘震之中，爪哇搜救和緊急救護人員大動員與時間賽跑，嘗試救出被困在瓦礫堆下的倖存者。新聞頻道Metro TV的畫面顯示，數以百計傷患在一家醫院的停車場接受治療。根據印尼國家災害應變總署的聲明，災區有數棟民宅和一所伊斯蘭寄宿學校受損，官員持續評估災情規模。台灣駐印尼代表處則表示，目前沒有接獲台灣人受傷的訊息。（看完整報導）
中選會：投票日戴口罩 不可有候選人姓名號次或圖像
26日是九合一大選投票日，中央研究院院士、台大醫學院教授陳培哲提出確診隔離者出門投票解方，建議可讓COVID-19確診者穿上醫療院所使用的隔離衣出門投票。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，這個提議可行性不高，因為穿隔離衣是醫療專業動作，而且有個人恐遭標籤化的問題。隨著投票日接近，中選會21日整理出6大類選務假訊息，提醒民眾不要相信、更勿轉傳，以免觸法受罰。另外，民眾進入投票所投票須佩戴口罩，但依選罷法有關投票當天不得有助選活動的規定，口罩不得印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號，以免觸法。（看完整報導）
外媒多元觀察九合一選舉 在台港人籲珍惜投票權利
九合一選舉即將到來，在台灣的外媒記者以多元角度觀察地方選舉。中央社近期訪問多家外媒駐台記者及外國學生，瞭解外媒、外國閱聽眾如何看這次選舉。多家媒體仍關注兩岸情勢是否影響九合一選舉，也有人注意到候選人品質與政壇女力等議題。在台灣的前香港記者則說，面對中國威脅，台灣民眾應當珍惜投票的權利，「真的希望你們繼續投下去」。（看完整報導）
張忠謀稱台積電3奈米未來赴美設廠 駁斥半導體去台化
總統府21日上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，台積電創辦人張忠謀證實，台積電未來將在美國亞利桑那州擴大投資，繼5奈米廠之後，在當地也將建置3奈米廠。台積電晚間則低調回應，目前尚無進一步消息。另外針對近日延燒半導體產業「去台化」議題，張忠謀首度表示，晶片是非常重要的產品，很多人嫉妒台灣有那麼多好的晶片生產，羨慕的人也非常多。（看完整報導）
北京面臨疫情以來最嚴峻情勢 降低社會流動
中國多地疫情持續蔓延，綜合新京報、北京日報報導，據不完全統計，北京這一輪COVID-19疫情累計報告感染者約5300人，已出現3名死亡患者。北京市疾控官員21日說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，也是最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動，宣導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施。（看完整報導）
河南號召退伍軍人支援富士康 遭批拿人肉籌碼服務資本家
員工人數達數十萬的河南鄭州富士康廠區因大批員工害怕疫情逃離，致工廠生產受到衝擊，當地官員號召退伍軍人到富士康工作，填補勞工短缺，要他們牢記「若有戰、召必回」的使命，但不少中國網友批評說，軍人不是人肉籌碼。為避免節日、旺季到來前的供貨延遲，富士康與河南當地政府部門紛紛動員人力到鄭州富士康工作。富士康並提出出勤激勵加碼方案。（看完整報導）
電子產品獨撐 10月外銷訂單年減6.3%創逾2年半新低
國際通膨與升息趨勢衝擊需求，抑制台灣出口產業接單動能，經濟部11月21日公布10月外銷訂單金額為554億美元，比去年同期減少6.3%，是連續第2個月出現衰退，也創下109年2月疫情爆發以來最大減幅，主要接單貨品中僅電子產品一支獨秀，維持正成長。經濟部預測11月出口訂單金額減幅將會擴大，恐落在14.5%至17.6%之間，全年度要保住正成長，11、12月平均接單需達到549億美元。（看完整報導）
霍華德打完第2場比賽左膝不適 休兵2週
「魔獸」霍華德20日與隊友碰撞，造成左膝不適，桃園雲豹21日表示，霍華德已赴醫院檢查，並無大礙，將尊重醫生建議休息2週，意味著未來2週客場將看不到霍華德出賽。霍華德來台之後前兩場出賽都超過40分鐘，他賽後坦言，很久沒打這麼久，身體還在調整，還透露上半場因與隊友碰撞，後來讓他感到有點疲勞。（看完整報導）
橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 秀影片感謝台日粉絲支持
日本京都橘高校吹奏樂部20日奪得第35屆全日本行進管樂大賽金獎，在精英輩出的激烈競爭中脫穎而出，連續2年奪此殊榮。橘高校吹奏樂部在Instagram發文表示，今年有幸前往日本各地及台灣演出，期間得到很多鼓勵，這次比賽有人從台灣來支持，上週還收到總統蔡英文的打氣訊息，深刻體會到因為有這麼多的支持，她們才能一直表演下去，這次也以金獎回報大家的恩情。（看完整報導）
黃映瑄跆拳道世錦賽奪銅 台灣戰績1銀2銅
台灣跆拳道小將黃映瑄21日在世界跆拳道錦標賽女子46公斤級首秀，展現初生之犢不畏虎精神，8強賽扳倒世界第一後，可惜在4強賽以0比2不敵土耳其選手尤迪倫，拿下銅牌。2022年世界跆拳道錦標賽在墨西哥瓜達拉哈拉舉行，黃映瑄拿下女子46公斤級銅牌，加上羅嘉翎女子57公斤級銀牌、陳柏諺男子54公斤級銅牌，台灣本屆世錦賽合計拿下1銀2銅。在前兩屆世錦賽，台灣選手曾贏得一面銀牌。（看完整報導）
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