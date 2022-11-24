大貓熊團團病逝 潘文忠：學校可結合生命教育

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（中央社記者陳至中台北24日電）台北市立動物園的大貓熊「團團」19日下午病逝，教育部長潘文忠今天在立法院表示，「團團」是許多人的生活記憶，學校可與生命教育結合，教導學生如何面對好友的離開。

大貓熊「團團」8月底接連癲癇發作後發現腦部病變，19日凌晨頻繁出現癲癇症狀，台北市立動物園最終決定忍痛讓「團團」在麻醉中沉睡。

潘文忠今天到立法院專題報告「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，民主進步黨籍立委吳思瑤問及，對於「團團」離世，潘文忠想對大家說些什麼。

潘文忠表示，「團團」是孩子生活中的美好記憶，一定很多人不捨。中小學推動生命教育多年，「團團」離世也是一個很好的機會，學校可以當成「好朋友離開」，來教導學生看待生命的歷程。

吳思瑤也認為，「團團」是大小朋友的共同記憶，就像是學校裡領養的校狗、校貓，也是生命教育最好的教材。民國105年台北市清江國小校犬「庫洛」去世，學校特別舉辦道別追思會，帶領學生認識生命，就是非常好的示範。

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吳思瑤提到，國民及學前教育署對校園認養犬貓，給予的補助往往「為德不卒」，例如新認養的流浪犬貓並開設動保社團，補助為新台幣5萬元，但犬貓看醫生需要的經費相當昂貴，建議導入訓犬師、獸醫協助，增加專人照顧的長期補助。

對此，國教署長彭富源表示，今年已經有100多校申請關懷動物生命教育計畫，每年都有相關計畫協助，如果學校提出其他需要，也會有額外專案支持。（編輯：張芷瑄）1111124