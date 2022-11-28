南投老翁遭甲殼類海鮮刺傷 手臂組織壞死截肢保命

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南投醫院收治一名老翁整理海鮮飼料餵鴨遭甲殼類刺傷，擦藥未改善，住院時左手臂組織壞死擴大，最後截肢保命。圖為老翁在加護病房治療。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月28日

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）俗稱海洋弧菌的創傷弧菌感染病程快速且有致死可能，南投醫院收治一名老翁整理飼料餵鴨遭甲殼類海鮮刺傷，擦藥未改善，趕緊求診，住院時左手臂組織壞死擴大，最後截肢保命。

南投縣80歲張姓老翁整理海鮮飼料欲餵鴨隻時，左手不慎被甲殼類動物刺傷，至地區醫院擦藥返家後未改善，反而更腫痛，就醫住院時由於左手臂組織壞死並往上蔓延至左後背，最後須截肢保命。

此外，60歲王姓婦人購買鯛魚回家料理，右手指頭被刺到，傷口小到「找不到」，卻在當晚腫痛難耐、無法入睡，就醫後診斷為海洋弧菌引發壞死性筋膜炎，經住院清創、筋膜切開手術搭配高壓氧治療後保住右手，已出院返家，但仍須規律返診追蹤治療。

衛福部南投醫院今天發布新聞稿表示，近日收治這2件海洋弧菌感染案例，民眾不小心被刺傷後，小傷口紅腫痛，短短幾小時迅速演變為壞死性筋膜炎，須住院清創及抗生素治療，請民眾接觸海洋生物時留意，若刺傷可能感染海洋弧菌，病程快速且有致死可能。

南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，壞死性筋膜炎是細菌入侵皮下組織和筋膜，引起急性壞死性軟組織感染，可能引發敗血症導致死亡，海洋弧菌便是導致壞死性筋膜炎成因之一，感染時患部可能腫脹變色、發熱及疼痛，且症狀會快速擴散蔓延，並出現潰瘍、水泡，若未立即處置，持續往深層筋膜侵犯，可能須截肢保命。

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呂明暐說，海洋弧菌引發感染進展相當快速，患者可能短時間發生嚴重壞死性筋膜炎、敗血症、菌血症，有截肢風險且死亡率高；患者住院期間除抗生素治療，也依患部狀況安排清創手術。

呂明暐表示，並非所有人接觸海洋弧菌就會遭嚴重感染，慢性肝病、癌症、糖尿病患者等免疫力不佳族群是感染高危險族群，提醒避免生食海鮮，料理時應留意，若懷疑遭感染盡快就醫把握治療時機。（編輯：陳仁華）1111128