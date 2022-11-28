更多編輯台推薦新聞：
詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護
地方

詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉
運動

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

南投老翁遭甲殼類海鮮刺傷 手臂組織壞死截肢保命

2022/11/28 16:21（11/28 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投醫院收治一名老翁整理海鮮飼料餵鴨遭甲殼類刺傷，擦藥未改善，住院時左手臂組織壞死擴大，最後截肢保命。圖為老翁在加護病房治療。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月28日
南投醫院收治一名老翁整理海鮮飼料餵鴨遭甲殼類刺傷，擦藥未改善，住院時左手臂組織壞死擴大，最後截肢保命。圖為老翁在加護病房治療。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）俗稱海洋弧菌的創傷弧菌感染病程快速且有致死可能，南投醫院收治一名老翁整理飼料餵鴨遭甲殼類海鮮刺傷，擦藥未改善，趕緊求診，住院時左手臂組織壞死擴大，最後截肢保命。

南投縣80歲張姓老翁整理海鮮飼料欲餵鴨隻時，左手不慎被甲殼類動物刺傷，至地區醫院擦藥返家後未改善，反而更腫痛，就醫住院時由於左手臂組織壞死並往上蔓延至左後背，最後須截肢保命。

此外，60歲王姓婦人購買鯛魚回家料理，右手指頭被刺到，傷口小到「找不到」，卻在當晚腫痛難耐、無法入睡，就醫後診斷為海洋弧菌引發壞死性筋膜炎，經住院清創、筋膜切開手術搭配高壓氧治療後保住右手，已出院返家，但仍須規律返診追蹤治療。

衛福部南投醫院今天發布新聞稿表示，近日收治這2件海洋弧菌感染案例，民眾不小心被刺傷後，小傷口紅腫痛，短短幾小時迅速演變為壞死性筋膜炎，須住院清創及抗生素治療，請民眾接觸海洋生物時留意，若刺傷可能感染海洋弧菌，病程快速且有致死可能。

南投醫院整形外科醫師呂明暐指出，壞死性筋膜炎是細菌入侵皮下組織和筋膜，引起急性壞死性軟組織感染，可能引發敗血症導致死亡，海洋弧菌便是導致壞死性筋膜炎成因之一，感染時患部可能腫脹變色、發熱及疼痛，且症狀會快速擴散蔓延，並出現潰瘍、水泡，若未立即處置，持續往深層筋膜侵犯，可能須截肢保命。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂明暐說，海洋弧菌引發感染進展相當快速，患者可能短時間發生嚴重壞死性筋膜炎、敗血症、菌血症，有截肢風險且死亡率高；患者住院期間除抗生素治療，也依患部狀況安排清創手術。

呂明暐表示，並非所有人接觸海洋弧菌就會遭嚴重感染，慢性肝病、癌症、糖尿病患者等免疫力不佳族群是感染高危險族群，提醒避免生食海鮮，料理時應留意，若懷疑遭感染盡快就醫把握治療時機。（編輯：陳仁華）1111128

#呂明暐
#南投醫院
#南投縣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族