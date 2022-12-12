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台東鹿野犄角公園 地標奪美國謬思設計金獎

2022/12/12 10:20（12/12 10:46 更新）
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行政院農業委員會水土保持局與鹿野鄉公所聯手，經過農村再生重新整理改善，打造總面積超過2公頃的「犄角公園」，入口意象犄角裝置藝術榮獲2022美國謬思設計大獎金獎。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月12日
行政院農業委員會水土保持局與鹿野鄉公所聯手，經過農村再生重新整理改善，打造總面積超過2公頃的「犄角公園」，入口意象犄角裝置藝術榮獲2022美國謬思設計大獎金獎。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月12日
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（中央社記者張雄風台北12日電）農委會水保局今天表示，與鹿野鄉公所聯手打造的犄角公園，改善原本雜草叢生、雨季淹水的情況，成為兼具灌溉及疏洪功能的觀水道和蓄水池；犄角地標更奪得2022美國謬思設計大獎金獎。

行政院農業委員會水土保持局今天發布新聞稿表示，水保局與鹿野鄉公所聯手，串聯田野樂活、原野慢遊體驗旅遊亮點，打造總面積超過2公頃的「犄角公園」，入口意象的犄角地標更奪得2022美國謬思設計大獎金獎。

水保局台東分局長柯燦堂說明，這片高達98%自然透水功能的園區，是以低衝擊開發與生態友善工法為營造理念，藉由乾砌石工法打造出一條貫串園區的景觀水道和蓄水池，兼具灌溉、疏洪及淨化水質功能。

鹿野鄉長李國強表示，犄角公園過去曾是雜草叢生、雨季淹水的低度利用空間，經過農村再生重新整理改善，分區種植草坪、牧草、景觀和可食植物等。

李國強說，「犄角」裝置藝術是利用7000多片彩色陶板螺旋拼貼的工藝，述說在地特色產業（畜牧、稻米、紅烏龍茶、鳳梨及紅甘蔗）發展；雨過天青後的水窪倒映天空，被在地鄉親譽為「天使的眼淚」，更是可遇而不可求的「鹿野嘉明湖」美景。（編輯：張雅淨）1111212

行政院農業委員會水土保持局說明，「犄角公園」運用生態友善工法改善排水與滯洪系統，打造韌性地景，也建構出水生動植物的新棲地；藉由乾砌石工法打造出一條貫串園區的景觀水道和蓄水池，兼具灌溉、疏洪及淨化水質功能。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月12日
行政院農業委員會水土保持局說明，「犄角公園」運用生態友善工法改善排水與滯洪系統，打造韌性地景，也建構出水生動植物的新棲地；藉由乾砌石工法打造出一條貫串園區的景觀水道和蓄水池，兼具灌溉、疏洪及淨化水質功能。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月12日
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李國強
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