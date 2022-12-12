早安世界》本週2波降溫 17日寒流可能來襲中部以北低溫12度

未來一週2波降溫 17日中部以北低溫12度可能迎首波寒流

氣象局長鄭明典11日表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，指原本在極區的冷空氣明顯移到中緯度，台灣有機會被掃到，預估14日、18日前後可能較冷。氣象局表示，未來一週有2波冷空氣影響，首波在14、15日間，北台灣全天溫度約攝氏15至17度；第二波則於17日起，強度達大陸冷氣團，中部以北低溫約12度，是否成為入冬首波寒流，仍待觀察（看完整報導）

逾2400件產品銷中受阻 紐約店家幫台灣小農另闢市場

衛生福利部11日上午舉行記者會表示，中國以進口註冊資訊不完整為由暫停輸入台灣酒類、農產品等影響，台灣業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件的廠商無意願補件。衛福部次長王必勝說，中方審查邏輯不明，業者無法複製成功經驗，甚至產地寫「中國台灣」仍可能闖關失敗。此前鳳梨等水果遭中國禁止輸入後，紐約有一家柑仔店主打販售台製果乾，力挺台灣小農，用美食和文化特色增加台灣的國際曝光度。（看完整報導）

中國禁台灣加工食品 經濟部3面向協助受影響業者

針對台灣產品出口中國受阻，經濟部次長陳正祺11日說明，將透過促銷、金融與輔導3面向措施，包括「台灣食品全球GO計畫」、貸款協助及輔導用電商促銷及取得國際認證，來協助受影響的食品加工業者。行政院農委會表示，除了午仔魚，台灣銷往中國的魚類大多用於罐頭製作，政府將協助轉往東南亞的泰國等地加工處理。同時，代表金門的國民黨籍立委陳玉珍12日將應邀前往中國大陸，與陸方相關涉台部門就金酒、重啟小三通，以及近期部分台灣產品遭暫停進口等問題與中國官員磋商。（看完整報導）

本土疫情連3天較上週微升 單日尚難降至萬例以下

國內11日新增1萬4034例COVID-19本土病例，連續3天較上週同期微幅上升，單週確診人數則持持續下降。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預估12日個案數仍會上升，BA.5疫情單日新增萬例以下可能性低。對於歲末可能出現台商返鄉人潮，外界關注中國升高的疫情是否影響台灣，莊人祥對此未給予明確回應，僅說估計單週最多3000多名旅客從中國入境，台灣不會要求台商在入境時出示核酸檢測陰性報告。（看完整報導）

世足4強出爐 阿根廷對決克羅埃西亞、法國戰摩洛哥

2022卡達世界盃足球賽8強賽事在台灣時間12月11日凌晨結束，克羅埃西亞、阿根廷都是靠PK大戰擊敗對手巴西、荷蘭，兩支勝隊將在4強賽碰頭。在8強賽另外兩場比賽中，上屆冠軍法國隊以2：1擊敗英格蘭晉級，摩洛哥對戰葡萄牙以1比0勝出，成為史上第一支闖進世足4強的非洲和阿拉伯球隊。葡萄牙未能晉級4強，意味C羅可能得抱著生涯未能在世界盃奪冠的遺憾退休，FIFA因此製播影片向他致敬。（看完整報導）

中國疫情升溫 重症專家預估一個月內達高峰

中國近日大幅放鬆COVID-19疫情防控，民眾回顧這3年抗疫歷程，認為去年8、9月輿論對「與病毒共存論」的批判與對專家張文宏的人身攻擊是一個轉折，導致中國錯失近一年的時間準備應對。中國COVID-19重症專家鍾鳴表示，預期疫情1個月內會達到高峰，但何時結束則是比較複雜的問題，目前要解決醫療資源管理問題，包括如果疫情超過醫療資源負荷能力，要如何應對。（看完整報導）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

「華盛頓郵報」報導，一份新研究發現哪怕每天只是3分鐘「劇烈地動一動」，就算平常沒有運動習慣，都有助遠離早死。這份研究的結果與越來越多的科學證據均表明，只要在生活中增加一些活動強度，例如快跑趕搭火車或追逐步履蹣跚的學步孩子，就能為人們的健康帶來巨大好處，無需額外的設備、指導，也不用花時間上健身房。（看完整報導）

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

北印度農民夏瑪原本在當地銀行工作，但全球疫情爆發後，銀行因營運問題裁員，他決定返鄉務農。在一次偶然的機會中，夏瑪種下了台灣品種的芭樂，沒想到因此改變了一家人的生活。隨著台灣芭樂種植成功，夏瑪開始種植甘蔗和檸檬，並且養蜂，逐漸成為有機務農成功的典範。他說，他的心願是能到台灣，親吻台灣的土地表達感謝。（看完整報導）

U12壘球世界盃延長賽擊敗捷克 台灣隊2連霸

U12壘球世界盃冠軍戰11日舉行，由台灣迎戰捷克，台灣隊比賽前半段一度處於落後，在單局被敲出4支安打、失掉2分，但比賽後半段回穩，把比數追平。兩隊鏖戰至延長賽第6局，田沅羲穩守不失分，靠著對方投手再見暴投以3比2獲勝，完成2連霸。（看完整報導）

戴資穎不敵山口茜 羽球年終賽亞軍作收

世界羽球巡迴賽總決賽11日在泰國曼谷舉行，台灣羽球一姐戴資穎迎戰防守優異的日本球后山口茜。戴資穎以18比21讓出首局，次局在化解2個賽末點後，仍無法扭轉戰局，以20比22輸球，挑戰賽史第4冠失利、以亞軍作收，苦吞對戰4連敗。（看完整報導）