台巴合製紀錄片「污川再生首部曲」巴西聖保羅放映

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）首部台灣與巴西跨國合製紀錄片「污川再生首部曲」放映會14日上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行，影片記錄台灣二仁溪及巴西切黛河整治歷程。

「污川再生首部曲」是台灣與巴西合作製作的紀錄片，雙方導演為薛常慧與巴波薩（Lygia Barbosa），內容交叉敘述台灣南部二仁溪與巴西聖保羅州切黛河（Tietê River）都曾因經濟開發而飽受污染，歷經20餘年整治及各界努力，如今又重現生機的相似命運。

駐聖保羅辦事處長馮光中、行政院環境保護署水質保護處長顏旭明、長榮大學河川保育中心主任洪慶宜、巴西非政府組織環保團體「拯救大西洋叢林」（SOS Mata Atlântica）、民間組織「畢林茲的孩子們」（Meninos da Billings）、聖保羅僑界人士及台灣民眾約40人在現場及線上參與這場放映會。

馮光中在放映後致詞表示，近年全球受氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美中對抗及俄烏戰爭等影響，聯合國旗下組織如11月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）又未能發揮功能，此時理念相近國家就需要加強合作，共同面對變遷且未知的世局。

馮光中說，台灣與巴西都是由移民構成的民主國家，經濟發展軌跡頗為相似，如早期均犧牲環境以促進經濟開發，他很高興看見雙方跨國合作拍攝河川整治紀錄片，期盼雙邊未來能有更多具體的環境保護與生態發展的交流與借鏡。

顏旭明致詞表示，樂於見證記錄台灣及巴西河川整治經歷的紀錄片，使台灣民眾瞭解巴西政府及環保團體整治切黛河的方法及努力，並分享環保署自2002年迄今在河川保育所獲得的成果及經驗，他誠摯邀請與會巴西人士赴台參訪台南二仁溪。（編輯：郭中翰）1111216