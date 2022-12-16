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菸害防制法協商無共識 家長團體籲警示圖文達85%

2022/12/16 20:25
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（中央社記者陳至中台北16日電）立法院朝野黨團今天協商菸害防制法修正草案，仍未獲得共識。家長團體今晚聯合聲明，呼籲修法禁止所有加味菸，並擴大菸品包裝警示圖文到85%，避免危害青少年健康。

立法院社會福利及衛生環境委員會今年5月初審菸害防制法部分條文修正草案，但爭議條文保留送協商。今天的朝野黨團協商也未獲得共識。

全國家長會長聯盟（全長聯）多次公開呼籲立法院速審菸害防制法，今天晚間發布新聞稿，並獲得多個家長團體及菸害防制團體聲援。

全長聯指出，全球已有134個國家或地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，現行印製面積僅35%，是全球倒數。行政院版修正條文建議加大到85%，朝野協商中卻被部分立委發言反對，也不見主政的國民健康署出面解釋。

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家長團體也反對「加味菸」，全長聯指出，在菸品中加入花香、果香等香料，會減少刺激感，對青少年更具誘惑力。美國食品藥物管理局（FDA）已禁止花香、果香、巧克力等加味菸，正進一步修法禁止薄荷加味菸；歐盟會員國則已全面禁止所有加味菸。

全長聯呼籲主管機關站在維護下一代健康的立場，應在立法院明確辯護、與立委有效溝通，不能對立委的護航默不作聲。（編輯：管中維）1111216

#立法院
#全長聯
#菸害防制法
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