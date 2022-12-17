寒流發威玉山下霰15分鐘 富貴角低溫8.3度平地最冷

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（中央社記者余曉涵台北17日電）寒流報到，根據中央氣象局觀測，各地溫度持續往下滑，今天截至晚間7時，平地低溫出現在富貴角，僅攝氏8.3度；全台最低溫出現在宜蘭多加屯山零下0.1度。

寒流報到，中央氣象局持續發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，今天至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生；今天至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象局觀測，截至晚間7時，平地低溫最低出現在富貴角只有8.3度，其次是東引9.2度，排名第3的是馬祖9.4度，桃園市楊梅也只有9.5度。

全台低溫方面，宜蘭縣多加屯山只有零下0.1度，台中桃山0.2度，宜蘭太平山只有0.3度。

氣象局晚間表示，玉山氣象站觀測只有0.8度，晚間6時50分出現雨夾冰霰，晚間7時5分冰霰結束轉雨。（編輯：戴光育）1111217