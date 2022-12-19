大貓熊團團病理解剖 因腦瘤去世腦部明顯萎縮

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市動物園大貓熊「團團」因「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」去世，腦部明顯萎縮，動物園表示，中國四川成都也有因此病死亡的個體，但專家認為基本上不會遺傳。

台北市動物園大貓熊「團團」11月病逝，動物園今天表示，病因是「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是一種原發性腦瘤，也是「團團」癲癇的原因，並於下午2時召開記者會說明。

醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒表示，病理解剖結果，「團團」腦重260克、體重107公斤，腦重與體重比為1:412，跟正常平均值的1:238相比，顯示「團團」腦部明顯萎縮，組織切片也可見囊狀空洞，就是液化壞死的部位。

劉振軒表示，星形膠質細胞瘤好發於人跟狗，有些品系或人種容易得到，「倒沒有說是遺傳的原因」；而在圈養的大貓熊裡，約有10%個體會有癲癇，至於上了年紀又有癲癇的例子，團隊有發現1例，是中國大陸成都動物園1隻14歲的雌性大貓熊，去年1月3日發生癲癇、6日就去世，當時只說有腦病變，後來解剖後發現也是星形膠質細胞瘤，但是更惡性。

劉振軒表示，此案例中國大陸尚未發表，而是團隊從新聞媒體上查到的；動物園發言人曹先紹補充，貓熊個體數不是成千上萬、發病後有追蹤的更少，現在公布的資料幾乎是用全世界找得到的案例去比對，等案例慢慢累積多了，在照護所有跟「團團」有血脈相關的個體時，就會特別注意，如果發現個體好發這種腦瘤，就合理懷疑此病有遺傳的潛質。

至於「團團」的遺體如何處理？曹先紹說，「團團」可能是有史以來病理解剖做得相對完整的案例，會保存各種形式的樣本，並採集精液冷凍、培養膠原母細胞等活體細胞保存，第一階段似乎還算正向，但能否順利保存要看環境。

曹先紹說，「團團」的骨骼與皮毛自有珍貴價值，但是否製作成標本言之過早，還在評估樣本狀況，如果狀況很好也會考慮用不同方式呈現。

「團團」追思會，曹先紹指出，大貓熊館裡有追思看板讓大家可以傾吐對牠的感情，不代表不辦追思會，但如果要辦，會連同病理資料蒐集、整理好「團團」來台及生命故事，再讓民眾參與。（編輯：李亨山）1111219